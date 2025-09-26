«Манчестер Сити» продлил контракт с О’Райли до 2030 года
«Манчестер Сити» и Нико О’Райли продлили соглашение на 5 лет.
Новый контракт с 20-летним полузащитником рассчитан до лета 2030 года.
В текущем сезоне АПЛ О’Райли провел 4 матча за «Манчестер Сити». В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 9 играх. Подробная статистика игрока – здесь.
