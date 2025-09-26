Фото
2

«Манчестер Сити» продлил контракт с О’Райли до 2030 года

«Манчестер Сити» и Нико О’Райли продлили соглашение на 5 лет.

Новый контракт с 20-летним полузащитником рассчитан до лета 2030 года. 

В текущем сезоне АПЛ О’Райли провел 4 матча за «Манчестер Сити». В прошлом сезоне на его счету 2 гола в 9 играх. Подробная статистика игрока – здесь

Изображение: x.com/ManCity

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Манчестер Сити» в X
logoНико О'Райли
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
