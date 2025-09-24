🎥 Эзе забил первый гол за «Арсенал»! Помог волшебный ассист Льюиса-Скелли пяткой
В рамках третьего раунда Кубка английской лиги «Арсенал» отправился в гости к «Порт Вейлу» из третьего дивизиона. Счет был открыт уже на 8-й минуте – постарался новичок «канониров».
Льюис-Скелли в штрафной получил мяч от Мартинелли, затем пяткой покатил в зону, куда забегал Эберечи Эзе – игрок академии, наконец добравшийся до основы, забивает свой первый мяч за «Арсенал».
Фирменное празднование.
И, конечно, улыбка.
Первый из многих.