🎥 Эзе забил первый гол за «Арсенал»! Помог волшебный ассист Льюиса-Скелли пяткой

В рамках третьего раунда Кубка английской лиги «Арсенал» отправился в гости к «Порт Вейлу» из третьего дивизиона. Счет был открыт уже на 8-й минуте – постарался новичок «канониров». 

Льюис-Скелли в штрафной получил мяч от Мартинелли, затем пяткой покатил в зону, куда забегал Эберечи Эзе – игрок академии, наконец добравшийся до основы, забивает свой первый мяч за «Арсенал».

Фирменное празднование.

И, конечно, улыбка.

Первый из многих.

