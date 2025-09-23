📸🎥 «Барсе» опять не выдали лицензию на «Камп Ноу». Смотрим, как выглядит арена сейчас
«Барселона» в очередной раз не получила лицензию на эксплуатацию «Камп Ноу» от городского совета. По словам Жоана Лапорты, Ла Лига и УЕФА готовность стадиона подтвердили, теперь все зависит от чиновников из столицы Каталонии.
Чтобы не быть голословными, «блауграна» пригласила на арену журналистов, которые могли лично убедиться – стадион готов к проведению игр.
Пресса делится кадрами с арены.
Ближайший домашний матч, 28 сентября против «Сосьедада», «Барса» проведет на «Олимпик Льюис Компанис» – там же каталонцы сыграют с «ПСЖ» в Лиге чемпионов, пишет MD. По сведениям издания, у мэрии есть вопросы к безопасности «Камп Ноу».
Как думаете, арена готова к матчам?
Чисто визуально стадик какого нибудь Рай-Валейкано стремнее выглядит))