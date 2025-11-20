В Испании пресса продолжает разбирать на новости биографию Роберта Левандовского авторства Себастьяна Сташевски. При работе над книгой Сташевски взял интервью у 251 человека, так или иначе повлиявшего на карьеру поляка. Автор, разумеется, несколько раз общался и с самим Левандовским.

Новая история, которую активно обсуждают испанские журналисты, связана с ответным матчем полуфинала ЛЧ в прошлом сезоне. Роберт тогда едва успел восстановиться после травмы и не должен был выходить на поле. Планы Ханси Флика изменил Андреас Кристенсен.

Как объясняет Сташевски, в концовке ответной игры с «Интером» «Барса» вела в счете, было ясно, что соперник станет атаковать, используя навесы. Флик решил укрепить оборону, выпустив Кристенсена, который должен был противостоять высоким игрокам, вроде Франческо Ачерби.

Когда помощник Ханса-Дитера сказал датчанину начать разминаться перед выходом на поле, защитник неожиданно пожаловался на дискомфорт в спине. Флик сомневался в реальности травмы, но шла 89-я минута, на поле события развивались слишком стремительно, у тренера не было времени тщательно разобраться в ситуации.

Немцу пришлось импровизировать. Тогда Флик обратился к Левандовскому, который только успел восстановиться после травмы. Рост поляка мог помочь при обороне во время заключительных атак «Интера». Конечно, нападающий тренеру не отказал.

Это решение имело обратный эффект. «Интер» сравнял счет через три минуты после выхода Роберта на поле. Итальянцы перевели игру в овертайме, где забили победный мяч, выбивший «блауграну» из Лиги чемпионов. Левандовскому физически было тяжело играть, а Кристенсен так и не появился на поле.

