😨 Нико Уильямс боится играть с «Барсой» на «Камп Ноу» (Diario Sport)

Diario Sport пишет, что вингер «Бильбао» Нико Уильямс переживает из-за субботнего матча с «Барселоной».

Дело в том, что репутация Уильямса среди фанатов «Барселоны» сейчас не на лучшем уровне из-за несостоявшегося трансфера в клуб.

Нико готовится к худшему приему со стороны каталонских фанатов на «Камп Ноу». Он ожидает самую враждебную аудиторию в своей карьере.

Напомним, матч «Барселоны» и «Атлетика» состоится 22 ноября на обновленном «Камп Ноу». Начало игры – в 18:15 по мск.