😳 Неймар назвал подлостью пятое место Рафиньи по итогам «Золотого мяча». Прав?

И все-таки «Золотой мяч» выиграл Усман Дембеле, а не Ламин Ямаль. По крайней мере, будет меньше споров. В ином случае фанаты сошли бы с ума, ведь их очень беспокоит расстановка игроков «Барселоны» в рейтинге – многие считают, что Ямаль должен быть ниже Рафиньи и даже Педри.

Но вопросы никуда не делись, ведь бразилец не попал в топ-3. Он лишь пятый. Этот факт продолжает напрягать многих. Не промолчал и Неймар.

«Рафинья лишь пятый. Это просто подло», – написал в соцсетях экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ».

А кто должен быть ниже Рафиньи? Салах? Витинья?