Игрок «Эвертона» рассказал о красивом жесте Жоты. 5 лет назад Диогу перешел в «Ливерпуль»

Ровно 5 лет назад, 19 сентября 2020-го, Диогу Жота подписал контракт с «Ливерпулем». О памятной дате в соцсетях напомнила Руте – вдова футболиста: «5 лет назад…».

Португальский игрок «Эвертона» Бету в свежем интервью изданию The Times вспомнил о Жоте:

«Когда я перешел в «Эвертон», Диогу был первым, кто отправил мне сообщение. Он написал мне в соцсетях: «Я рад за тебя! Если тебе что-нибудь понадобится в городе, я могу помочь. Просто дай знать». Из всех известных португальских футболистов, играющих в Англии, он был первым, кто отправил мне сообщение. Есть Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, но он был первым парнем, первым человеком, кто написал мне.

А ведь мы с ним даже не были друзьями. Знаете, когда на поле встречаешься с португальскими футболистами, после матча всегда перекидываешься с ними парой слов. После каждого матча с «Ливерпулем» мы с ним немного болтали, спрашивали, как дела. Не только потому, что он был португальцем, но и потому, что он был очень, очень хорошим человеком. Скромным. Вы ведь видите, что о нем все говорят.

В день, когда Диогу погиб, я был дома в Португалии, я тогда ехал в Манчестер на предсезонку. И я был в шоке. В шоке, ведь Диогу был действительно хорошим парнем».

Бету от лица «Эвертона» возложил цветы в память о Жоте у «Энфилда».

Португалец не ожидает теплого приема на грядущем мерсисайдском дерби:

«Нормально, если в субботу на «Энфилде» услышу в свой адрес свист. Местные фанаты не будут думать: «О, Бету – хороший парень, потому что он пошёл возложить цветы для Диогу». Это не одно и то же. Но когда когда речь шла о жизни, все были рядом, потому что мы все люди».

Матч «Ливерпуля» и «Эвертона» в рамках пятого тура АПЛ пройдет на «Энфилде» 20 сентября.

🎥 Последний гол в карьере Жоты. Забил важнейший мяч в дерби с «Эвертоном»