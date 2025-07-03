Диогу Жота и его младший брат Андре погибли в ДТП. Со всего мира клубы и футболисты шлют мерсисайдцам соболезнования и слова поддержки , «Ливерпуль» тоже скорбит. У «Энфилда» приспустили клубный флаг.

Флаг также приспущен на городской Ратуши Ливерпуля – в память об ушедшем игроке «красных».

У «Энфилда» возник стихийный мемориал в память о Жоте. Болельщики приходят к домашней арене «Ливерпуля», чтобы выразить уважение Диогу и вместе разделить боль от потери.

Здесь и знамена соперников «Ливерпуля».

Цветы к мемориалу несут и поклонники «Эвертона», в такие моменты клубные цвета стираются.

YNWA.

🎥 Последний гол в карьере Жоты. Забил важнейший мяч в дерби с «Эвертоном»