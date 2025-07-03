📸🎥 Ливерпуль скорбит. У «Энфилда» возник мемориал в память о Жоте – цветы несут даже фанаты «Эвертона» и «МЮ»
Диогу Жота и его младший брат Андре погибли в ДТП. Со всего мира клубы и футболисты шлют мерсисайдцам соболезнования и слова поддержки, «Ливерпуль» тоже скорбит. У «Энфилда» приспустили клубный флаг.
Флаг также приспущен на городской Ратуши Ливерпуля – в память об ушедшем игроке «красных».
У «Энфилда» возник стихийный мемориал в память о Жоте. Болельщики приходят к домашней арене «Ливерпуля», чтобы выразить уважение Диогу и вместе разделить боль от потери.
Здесь и знамена соперников «Ливерпуля».
Цветы к мемориалу несут и поклонники «Эвертона», в такие моменты клубные цвета стираются.
YNWA.
🎥 Последний гол в карьере Жоты. Забил важнейший мяч в дерби с «Эвертоном»
По видео с канала он был очень добрым, открытым и позитивным, его любили в команде, любили болельщики 💔
Мягких облаков тебе, YNWA ❤️ 🕊️