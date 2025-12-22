«Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ не справился с огненной «Астон Виллой» Унаи Эмери. На дубль Моргана Роджерса голом ответил Матеус Кунья – 2:1.

Роджерс после дубля в ворота манкунианцев стал лучшим англичанином в Премьер-лиге: у Моргана 7+3 по «гол+пас» – больше, чем у всех остальных англичан в высшем дивизионе чемпионата страны.

Скоро сборная Англии отправится на чемпионат мира, все, конечно, гадают, кого возьмет с собой на турнир Томас Тухель. Еще перед игрой «Виллы» с «Юнайтед» студия Sky Sports обсуждала, кого «трем львам» назначить на позицию «десятки».

Цифры говорят в пользу Роджерса.

Всего в этом сезоне на клубном уровне Морган за 24 игры во всех турнирах забил семь голов и отдал пять результативных передач.

Заслуживает места в сборной на мундиаль?