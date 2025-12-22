🎥 На игру с «МЮ» «Виллу» вывел 3-летний внук Оззи Осборна. Легенда был фанатом бирмингемцев

Последний домашний матч «Астон Виллы» в 2025-м году посетила семья великого Оззи Осборна – его сын Луис, дочь Келли с ребенком и супругом.

Музыкант ушел из жизни в июле, наследие легенды чтят и его родные, и его любимый клуб. На игру 17-го тура АПЛ против «Ман Юнайтед» капитан Джон Макгинн вышел с Сидни – 3-летним внуком Принца тьмы.

«Вилла» порадовала родных, возможно, главного фаната команды – обыграли манкунианцев со счетом 2:1. Келли после матча написала в соцсетях:

«Знаю, что отец смотрел на игру с небес. Он был горд не только своим малышом Сидни, но и своей любимой командой».

У малыша вообще рокерская родословная. Дед – великий Оззи, папа – клавишник группы Slipknot. Дорожка в музыку парню протоптана, но у него есть все шансы стать звездой и на футбольном поле: он успел покатать мячик с игроками «Виллы».

Свой последний концерт Великий и Ужасный отыграл на родной «Вилле Парк». Мероприятие длилось почти 10 часов, до появления на сцене Black Sabbath выступили другие культовые команды – Tool, Pantera, Slayer, Metallica и Guns N’ Roses. Спустя 17 дней после концерта Оззи не стало.