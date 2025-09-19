🎥 Англия в восторге от Педри. Покорил фанатов «Ньюкасла», получил респект от Грилиша и Скоулза
«Барселона» со счетом 2:1 обыграла «Ньюкасл» в первом туре лигового этапа ЛЧ. Оба гола каталонцев забил Маркус Рэшфорд, но местную аудиторию покорил другой игрок «блауграны» – Педри.
Когда подопечные Ханси Флика покидали «Сент-Джеймс Парк», болельщики «Ньюкасла» стали скандировать имя Педри.
Футбол Педри не оставил равнодушными и британских коллег игрока. Легендарный Пол Скоулз не стал скрывать чувств: «Мой новый любимый футболист».
Джек Грилиш отметил еще и Френки: «Наблюдать за игрой Педри и Де Йонга – наслаждение».
Заслужить высокую оценку от соперника – дорогого стоит.
В наше время в приоритете физика и атлетизм. Педри же показывает эталонный футбол. Стильный, умный грациозный и эстетичный.