🎥 Англия в восторге от Педри. Покорил фанатов «Ньюкасла», получил респект от Грилиша и Скоулза

«Барселона» со счетом 2:1 обыграла «Ньюкасл» в первом туре лигового этапа ЛЧ. Оба гола каталонцев забил Маркус Рэшфорд, но местную аудиторию покорил другой игрок «блауграны» – Педри.

Когда подопечные Ханси Флика покидали «Сент-Джеймс Парк», болельщики «Ньюкасла» стали скандировать имя Педри.

Футбол Педри не оставил равнодушными и британских коллег игрока. Легендарный Пол Скоулз не стал скрывать чувств: «Мой новый любимый футболист».

Джек Грилиш отметил еще и Френки: «Наблюдать за игрой Педри и Де Йонга – наслаждение».

Заслужить высокую оценку от соперника – дорогого стоит.