Пеп Гвардиола рассказал, с кем выпил бы вина и к какому актеру постеснялся подойти в Нью-Йорке

Легендарный тренер Пеп Гвардиола ответил на блиц-опрос TNT Sports о футболе и своих предпочтениях. В частности испанец рассказал, с кем бы выпил бутылку вина и к кому постеснялся подойти, чтобы выразить свое восхищение.

С кем из тренеров разделил бы бутылку вина?

С Юргеном Клоппом.

Один игрок, с которым хотелось бы сыграть?

Неймар.

Лучший футбольный тренер в истории?

Сэр Алекс Фергюсон.

При просмотре футбольного матча, на что первым делом обращаете внимание?

Особенно обращаю внимание на индивидуальное мастерство.

Как вы хотите, чтобы вас запомнили в мире футбола?

Не хочу, чтобы меня помнили. Я бы хотел, чтобы меня забыли.

Были ли у вас встречи с кумирами, к которым вы постеснялись подойти?

Да, с Робертом Де Ниро. Я видел его в Нью-Йорке, он был в метре от меня, но я не осмелился поздороваться, хотя очень хотел! Но я постеснялся, побоялся, что он скажет : «Кто ты такой? Отвали!».

Ваша система адаптируется под футболистов или футболисты под систему?

Это взаимный процесс, одно невозможно без другого.

Выберите одного футболиста, одного гольфиста и одну знаменитость, с которой хотелось бы сыграть в гольф или футбол.

Тайгер Вудс, Дэйзи Эдгар-Джонс и моего сына, он отлично играет в футбол.