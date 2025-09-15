Пеп Гвардиола рассказал, с кем выпил бы вина и к какому актеру постеснялся подойти в Нью-Йорке
Легендарный тренер Пеп Гвардиола ответил на блиц-опрос TNT Sports о футболе и своих предпочтениях. В частности испанец рассказал, с кем бы выпил бутылку вина и к кому постеснялся подойти, чтобы выразить свое восхищение.
С кем из тренеров разделил бы бутылку вина?
С Юргеном Клоппом.
Один игрок, с которым хотелось бы сыграть?
Неймар.
Лучший футбольный тренер в истории?
Сэр Алекс Фергюсон.
При просмотре футбольного матча, на что первым делом обращаете внимание?
Особенно обращаю внимание на индивидуальное мастерство.
Как вы хотите, чтобы вас запомнили в мире футбола?
Не хочу, чтобы меня помнили. Я бы хотел, чтобы меня забыли.
Были ли у вас встречи с кумирами, к которым вы постеснялись подойти?
Да, с Робертом Де Ниро. Я видел его в Нью-Йорке, он был в метре от меня, но я не осмелился поздороваться, хотя очень хотел! Но я постеснялся, побоялся, что он скажет : «Кто ты такой? Отвали!».
Ваша система адаптируется под футболистов или футболисты под систему?
Это взаимный процесс, одно невозможно без другого.
Выберите одного футболиста, одного гольфиста и одну знаменитость, с которой хотелось бы сыграть в гольф или футбол.
Тайгер Вудс, Дэйзи Эдгар-Джонс и моего сына, он отлично играет в футбол.