🎥 Милейшая реакция Грилиша на приз игроку месяца. Помог «Эвертону» обойти «Сити» в солидном топе

Джек Грилиш прекрасно показывает себя в «Эвертоне», куда отправился в аренду из «Манчестер Сити».

Вингер был назван лучшим игроком августа в Премьер-лиге, за три матча в составе «ирисок» он отдал четыре голевые передачи. В борьбе за награду Джек обошел Риккардо Калафьори, Юго Экитике, Доминика Собослаи, Марка Гехи, Эрлинга Холанда, Жоао Педро и Энтойна Семеньо.

Грилиш впервые в карьере получил награду игроку месяца в АПЛ. Вингер узнал о своей победе от Кирнана Дьюзбери-Холла – он же и вручил новичку приз. Джек очень удивился и пообещал продолжить в том же духе. Он подчеркнул, что главное – побеждать вместе как команда.

Джек помог «Эвертону» обойти «Манчестер Сити» в топе клубов, на счету которых наибольшее количество разных футболистов, бравших награду игроку года в Премьер-лиге. Первый в этом рейтинге «Манчестер Юнайтед», 23 разных представителя «дьяволов» завоевывали заветный приз.

У Джека получится перезапустить карьеру в «Эвертоне»?

