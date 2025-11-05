🎥 Ван Дейка достали разговоры о Тренте. Хладнокровно ответил на вопрос про экс-одноклубника

«Ливерпуль» со счетом 1:0 обыграл «Мадрид» в четвертом туре лигового этапа ЛЧ, автором единственного мяча стал Алексис Мак Аллистер.

Конечно, главным сюжетом встречи стало возвращение Трента на «Энфилд». О грядущем матче спрашивали самого защитника, его бывших и нынешних одноклубников – все отвечали дежурными фразами о взаимном уважении.

«Энфилд» встретил воспитанника свистом, Александер-Арнолд вышел на поле на 81-й минуте и результативными действиями не отметился.

После игры Ван Дейк отправился на интервью, где его ждали очередные вопросы о бывшем одноклубнике. Голландцу эта тема, видимо, серьезно надоела. Тео Уолкотт спросил Вирджила, общался ли он с Трентом до сложной для англичанина игры.

Капитан ответил хладнокровно – несколько раз повторил слово «нет», даже перебивая Уолкотта.

Вопрос про общение с Трентом Вирджу задавали еще на предматчевой пресс-конференции. И тогда капитан был немногословен : «Не особо общаемся. Ничего личного. Очевидно, я живу своей жизнью, а он живет своей в Мадриде».

Какого ответа вообще ждут от Ван Дейка?