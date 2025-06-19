О футбольных качествах Джека Грилиша можно спорить бесконечно, неоспоримо то, что англичанин – человек с большим сердцем.

Джеку было четыре года, когда его младший брат умер от синдрома внезапной детской смерти всего в девять месяцев. Младшая сестра вингера Холли родилась с церебральным параличом, Грилиш проводит с ней очень много времени и часто делится совместными фотографиями в соцсетях.

К незнакомым людям Джек тоже добр. В 2023-м на церемонии награждения после победы «Сити» в Суперкубке УЕФА игроки проходили мимо слабовидящей девочки, возле нее остановился только Грилиш . Вингер поболтал с ребенком, Чеферину пришлось поторопить футболиста, но он не спешил отходить от девочки и собрал за собой очередь из партнеров по команде.

В 2022-м англичанина исполнил желание маленького фаната «Ман Сити», который так же, как и Холли, живет с диагнозом церебральный паралич. На чемпионате мира Грилиш отпраздновал гол в ворота Ирана, исполнив танец, который ему показал тот самый мальчик.

Во время прошлогоднего турне «Сити» по США Джек мило успокаивал маленького маскота, который разнервничался перед выходом на поле: «Я присмотрю за тобой. Мы с тобой вместе выйдем на поле и отлично проведем время».

Джек активно жертвует средства на благотворительность, но старается делать это тайно, не раздувая истории в прессе. Журналисты, конечно, все равно раскапывают информацию о пожертвованиях звезды.

Как выяснил Daily Mail, вингер пожертвовал 1400 фунтов стерлингов и закрыл сбор средств на лечение мужчины, который борется с раком, сообщается, что у мужчины есть дети. Грилиш нашел анкету нуждающегося на специальной платформе, в это время футболист находился на отдыхе в Греции.

По сведениям The Sun, это последний перевод из числа множества пожертвований Джека, за последние пять лет он потратил десятки тысяч фунтов на благотворительность. Издание приводит некоторые переводы игрока: 1000 фунтов на похороны женщины после ее неожиданной смерти, 5000 фунтов 20-летнему пациенту, больному раком, еще 5000 фунтов стерлингов семье женщины, погибшей в аварии в 2021 году.

В 2023-м англичанин передал деньги молодому болельщику «Бирмингема», который боролся с раком крови и нуждался в 1 млн фунтов для лечения в США. К сожалению, молодой человек скончался несколько дней спустя. В том же году Джек пожертвовал 5000 фунтов на похороны умершего владельца абонемента на арену «Астон Виллы».

«Он может быть футболистом мирового класса и обожать дизайнерские штучки, но Джеку небезразлично чужое горе, – рассказал источник The Sun. – Он от всего сердца желает использовать свое состояние, чтобы помогать другим».

Похвально.

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