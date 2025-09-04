🤑 Топ-30 клубов по годовой выручке. Сразу 14 команд из АПЛ, «Мадрид» первый с отрывом

Клубы Премьер-лиги этим летом преодолели барьер в 3 млрд фунтов стерлингов на летние подписания – это больше, чем траты всех остальных ведущих лиг Европы вместе взятых. В топе чемпионатов по расходам на новичков одни только «Челси» и «Ливерпуль» соперничают с целыми лигами.

Журналисты Telegraph решили внимательнее изучить ситуацию с платежеспособностью клубов на мировой арене и составили рейтинг клубов по годовой выручке. Сюда вошли доходы с трех основных каналов: выручка с матчей, коммерция, телеправа.

«Мадрид» не первый год с отрывом остается лидером подобных топов, «сливочные» в уходящем году заработали почти миллиард фунтов. В 30-ку клубов по объему годовой выручки вошли сразу 14 представителей Премьер-лиги.

Топ-30 клубов по годовой выручке

Синий – АПЛ, голубой – другие лиги

В минувшей кампании «Саутгемптон», занявший последнее место в АПЛ, получил 109 миллионов фунтов в виде централизованных выплат от лиги. Это больше, чем получили чемпионы других европейских лиг – даже «Барселона» и «Бавария» выручили меньше.

Журналисты Telegraph пришли к выводу: понятие топ-5 лиг Европы больше не существует, АПЛ стоит выносить в отдельную категорию. Теперь бороться за лучших игроков с командами Премьер-лиги могут только суперклубы вроде «Мадрида», «Барсы», «Баварии», «ПСЖ».

Ваши мысли?