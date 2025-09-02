🤑 Топ-10 лиг по тратам в летнее ТО. В рейтинге есть «Ливерпуль» и «Челси»

Летнее трансферное окно закрыто, главный вывод: между Англией и остальным футбольным миром пролегла гигантская финансовая пропасть.

Этим летом клубы Премьер-лиги потратили 3,58 млрд евро – больше, чем Серия А, Бундеслига, Ла Лига и Лига 1 вместе взятые. АПЛ побила собственный рекорд, установленный летом 2023-го, когда команды из высшего дивизиона чемпионата Англии потратили на новичков 2,36 млрд фунтов.

Если смотреть на ситуацию вне топ-5 лиг Европы разрыв с АПЛ ощущается еще больше. «Челси» этим летом потратил на 7 млн евро больше всей турецкой Суперлиги, а «Ливерпуль» по тратам обошел еще и чемпионаты Португалии и Саудовской Аравии.

Наибольшие траты летом 2025-го среди лиг (и клубов)

«Ньюкасл» заплатил «Штутгарту» за Ника Вольтемаде рекордные для клуба 85+5 млн евро, трансферная стоимость немца не поднималась выше 30 млн – «сороки» за новичка переплатили.

Финансовую гегемонию АПЛ отлично объяснил Венсан Компани , чья «Бавария» не смогла позволить себе подписание Вольтемаде:

«В Англии бюджет команды после повышения до АПЛ увеличивается с 20-25 млн до 120-130 млн всего за год. Для Бундеслиги это примерно топ-8, может даже топ-6 чемпионата. И вот неожиданно клуб, который только вышел в АПЛ, конкурирует на рынке за игроков.

Я знаю, о чем говорю: в «Бернли» мы конкурировали за игроков с «Айнтрахтом» и «Вольфсбургом». Сейчас «Сандерленд» покупает футболистов у «Байера» и конкурирует с «Миланом». Это просто финансовая реальность».

Что думаете о такой реальности?