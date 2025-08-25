😮 «Он крупнее и сильнее, чем я в его годы». Роналду намекает, что Криштиану-младший может его превзойти

Криштиану Роналду снова засветился на Netflix.

На этот раз португальская звезда посетила тренировку Криштиану-младшего. С отцовской любовью и надеждой нападающий «Аль-Насра» оценил будущее сына:

«Он хороший парень. Честно. Он крупнее и сильнее, чем я в его годы. Я был ниже. Думаю, он будет крупнее меня. Спортивный голод – самое сложное».

Как думаете, мог ли еще Роналду сказать подобное о ком-либо?