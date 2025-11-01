🥴 О′Хара считает, что «Тоттенхэм» больше «Челси». Терри отреагировал 😨

Лучший клуб Лондона…

Не самый актуальный вопрос в наших кругах, но все же. В Великобритании, оказывается, еще не все в курсе, что это «Арсенал».

Главный перл выдал Джейми О′Хара: «Тоттенхэм» в глобальном масштабе больше, чем «Челси». У нас богатая история. «Арсенал», для меня, хоть мне и неприятно это говорить, самый большой клуб в Лондоне».

Частично странное заявление мгновенно подхватил недовольный экс-капитан синих Джон Терри: «О чем, черт возьми, говорит О′Хара? Даже использование этих двух слов вместе, «Тоттенхэм» и «глобально», никогда больше не должно встречаться в одном предложении. Приятель, они все еще катают свои предсезонные туры по Северному Лондону. Это абсолютно нелепо».

А мы напомним, что В 2003 году, будучи школьником, О′Хара перешел из академии «Арсенала» в академию «Тоттенхэма».