1 мин.

🤖 Топ-5 величайших команд в истории АПЛ по версии ИИ. Непобедимый «Арсенал» только второй

91

Журналисты Daily Mail помучили ChatGPT: нейросеть попросили назвать пять величайших команд в истории Премьер-лиги. ИИ должен был учесть три фактора при составлении рейтинга: голы, пропущенные мячи и командные трофеи. Получилось, как и всегда с нейросетью, спорно и любопытно.

5 место: «Челси» в сезоне-2004/05

Комментарий Daily Mail: «Первый сезон Моуринью, всего 15 пропущенных голов за сезон – действующий рекорд лиги. Чемпионство взяли, набрав 95 очков».

4 место: «Ливерпуль» в сезоне-2019/20 

«Машина прессинга Юргена Клоппа. Набрали 99 очков для чемпионства, одержали 26 побед в 27-ми первых матчах сезона. Ван Дейк и Алиссон позади, а Салах и Мане разрывают в атаке. Та команда принесла клубу первое чемпионство за 30 лет».

3 место: «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99

«Команда не установила великих рекордов, но оформила требл с победами в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. И все за один сезон!»

2 место: «Арсенал» в сезоне-2003/04

«Та команда прошла весь сезон без единого поражения: 26 побед, 12 ничьих. Анри, Бергкамп, Виейра – превосходный баланс. Тот «Арсенал» остается единственной командой без поражений в сезоне».

1 место: «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18 

«100 очков в лиге, 106 голов, 79 по разнице забитых и пропущенных. Гвардиола показал футбол будущего, создав самую доминирующую команду в истории Премьер-лиги».

Как вам топ от бездушной машины?

logoТьерри Анри
logoДеннис Бергкамп
logoПатрик Виейра
logoМохамед Салах
logoАлиссон
logoСадьо Мане
logoВирджил ван Дейк
logoЮрген Клопп
logoЖозе Моуринью
logoАрсен Венгер
logoПеп Гвардиола
logoАлекс Фергюсон
Клубы
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoЧелси