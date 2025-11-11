🤖 Топ-5 величайших команд в истории АПЛ по версии ИИ. Непобедимый «Арсенал» только второй

Журналисты Daily Mail помучили ChatGPT: нейросеть попросили назвать пять величайших команд в истории Премьер-лиги. ИИ должен был учесть три фактора при составлении рейтинга: голы, пропущенные мячи и командные трофеи. Получилось, как и всегда с нейросетью, спорно и любопытно.

5 место: «Челси» в сезоне-2004/05

Комментарий Daily Mail: «Первый сезон Моуринью, всего 15 пропущенных голов за сезон – действующий рекорд лиги. Чемпионство взяли, набрав 95 очков».

4 место: «Ливерпуль» в сезоне-2019/20

«Машина прессинга Юргена Клоппа. Набрали 99 очков для чемпионства, одержали 26 побед в 27-ми первых матчах сезона. Ван Дейк и Алиссон позади, а Салах и Мане разрывают в атаке. Та команда принесла клубу первое чемпионство за 30 лет».

3 место: «Манчестер Юнайтед» в сезоне-1998/99

«Команда не установила великих рекордов, но оформила требл с победами в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. И все за один сезон!»

2 место: «Арсенал» в сезоне-2003/04

«Та команда прошла весь сезон без единого поражения: 26 побед, 12 ничьих. Анри, Бергкамп, Виейра – превосходный баланс. Тот «Арсенал» остается единственной командой без поражений в сезоне».

1 место: «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18

«100 очков в лиге, 106 голов, 79 по разнице забитых и пропущенных. Гвардиола показал футбол будущего, создав самую доминирующую команду в истории Премьер-лиги».

Как вам топ от бездушной машины?