💥 Итоги первого тура АПЛ от Opta: новички «МЮ» и «Ливерпуля» – звезды старта сезона 🤯

Чемпионат Англии стартовал!

Первые туры всегда самые интересные, разве нет? Фанаты еще не успели разочароваться в своих командах, дорогостоящих новичках и тренерских решениях. Настоящая завязка!

Подольем масла в огонь. Аналитическая компания Opta предложила несколько интересных фактов по первому туру АПЛ.

Больше всего пробежал – Флориан Виртц (а говорят, что богатые ленятся). Посмотрите на его карту движения с мячом.

Энтони Гордон – самый быстрый игрок тура . Хавбек «Ньюкасла» будто в «другой» лиге относительно других игроков. Разогнался до 37 км/ч – никто не набрал даже 36. Может ему в легкую атлетику?

Самый прогрессивный игрок – Каллум Хадсон-Одои. «Ноттингем» в надежных руках перед еврокубками. Англичанин аж 20 раз протащил игровой снаряд дальше, чем на пять метров.

Но здесь мы отметим и второе место – Бриан Мбемо. Новичок «МЮ» сходу оправдал вложения.

Кстати, у «красных дьяволов» два игрока в топ-4. Как так, Микель Артета?

Делаем выводы или рано?