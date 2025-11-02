🎥 Руни собрал команду из пяти действующих игроков АПЛ. Решил обойтись без вратаря

Уэйна Руни в его подкасте попросили составить сборную из пяти действующих игроков Премьер-лиги. Легенда «Ман Юнайтед» решил, что его команда будет играть в атакующий футбол:

«Определенно в команде будет Фил Фоден. Почему его назвал первым? Потому что это команда из пяти игроков, он великолепен в ограниченном пространстве. Наверное, назову и Коула Палмера.

Букайо Сака тоже будет в команде. А голкипера в моей команде не будет. Защитники? Ну, добавлю Мойсеса Кайседо, он может отыграть и в обороне. И включу в команду Мо Салаха. Да, вот такая команда из пяти игроков».

Салах, кстати, в матче 10-го тура против «Астон Виллы» повторил рекорд Руни по результативным действиям в АПЛ за один клуб – 276. У Мо за «Ливерпуль» – 188 голов и 88 ассистов, а у Уэйна – 83 мяча и 93 голевых за «Ман Юнайтед».

Как вам команда от Руни?