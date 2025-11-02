Уэсли Фофана получил 300 часов общественных работ – его поймали за рулем без прав. И то, как он ехал... 👲🏾

Защитник «Челси» Уэсли Фофана «снова» лишен водительских прав. Ранее игроку запретили водить на два года за восемь нарушений.

К наказанию игрок отнесся наплевательски. Его Lamborghini попал на авторегистратор одного из автомобилей на трассе A3 в Великобритании – скорость была явно выше положенного. И не только в ней дело.

Теперь Фофана должен выполнить 300 часов неоплачиваемых общественных работ или попадет в тюрьму. А на дорогах его теперь не должно быть до 13 мая 2027 года.

В соцсетях недовольны.

💭 «Девять правонарушений, 300 часов общественных работ, хотя он едва виден на поле в «Челси». Приоритеты Фофана находятся далеко от футбола».

💭 «Может, он боялся штрафа за опоздание на тренировку «Челси».

💭 «Это привилегированная жизнь знаменитостей. Обычный человек уже сидел бы в тюрьме. Позор Фофана».

💭 «Какой же идиот».

💭 «А разве когда вы отбываете 2-летний запрет на вождение и делаете что-то подобное, вы не должны попасть в тюрьму?»