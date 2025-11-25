Комбинированный состав «Челси» и «Барсы». У каталонцев преимущество

В пятом туре лигового этапа ЛЧ на «Стэмфорд Бридж» заглянет «Барселона». Как подсчитал Prime Sport, в XXI веке команды встречались 14 раз: шесть раз матчи закончились ничьей, по четыре победы у «блауграны» и «Челси».

Результаты матчей «Челси» и «Барсы» в XXI веке

В преддверии новой встречи команд портал Football Tweet традиционно собрал комбинированную команду из лучших игроков нынешних составов «Барсы» и «Челси». В сборную попали и те футболисты, которые грядущий матч пропустят.

У каталонцев численный перевес: Рафинья, Маркус Рэшфорд, Ламин Ямаль, Педри, Пау Кубарси, Жюль Кунде и Жоан Гарсия. Лондонцев в команде представляют Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Марк Кукурелья и Рис Джеймс.

Комбинированный состав «Челси» и «Барсы»

Какие замены сделаете в команде? Кто победит в матче ЛЧ?