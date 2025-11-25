«Выглядит ужасно». Игроков «Атлетика» вообще не впечатлил обновленный «Камп Ноу»

«Барселона» наконец сыграла на «Камп Ноу», в 13-м туре Ла Лиги «блауграна» со счетом 4:0 разобралась с «Атлетиком» на родном стадионе.

Гостей из Бильбао обновленная арена «Барсы» не удивила совершенно. Портал Movistar+ расшифровал комментарии игроков «Атлетика», когда они осматривали «Камп Ноу» перед началом встречи.

Алекс Беренгер: «Вроде все выглядит так же, как и раньше, нет?»

Урко Исета: «Выглядит ужасно».

Звучит забавно, учитывая, сколько сил и средств «Барса» вложила в реконструкцию. Все же нужно понимать, что проект еще далек от завершения. Пока арена вмещает лишь 45 тысяч зрителей – это даже не половина от запланированных 105 тысяч.

Впереди много работы.