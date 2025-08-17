💸 Любой клуб АПЛ = Бэтмен. «Сандерленд» поднялся с четвертого места Чемпионшипа и закупался на €170 млн

Какой смысл сравнивать силу чемпионатов, когда любой клуб АПЛ богаче почти всех европейских команд? Но раз так принято…

«Сандерленд» даже не вошел в тройку сильнейших команд прошлого сезона Чемпионшина, но сумел пробиться в высшую лигу. Спустя девять лет.

И не думайте, что они не планируют здесь задержаться. «Сандерленд» очень солидно закупился.

Уже достаточно того факта, что новички подписали одного из лидеров «Байера» – Гранита Джаку. Но если вам мало, то вот.

Суммарный чек превысил €170 млн.

Больше здесь сказать нечего.