🚨 Исак считает, что его карьера в «Ньюкасле» закончена. Даже если он не перейдет в «Ливерпуль» (The Athletic)

Журналист The Athletic Дэвид Орнштейн рассказал, как обстоит ситуация с Александером Исаком в «Ньюкасле».

«Информация, которую мы получили – чрезвычайно хороша и достоверна. Она получена из многочисленных контактов, связанных с ситуацией, и есть осознание точки зрения Исака – он не намерен снова играть за «Ньюкасл». Александер считает, что его карьера в клубе закончилась. Даже если сделка не состоится, и он все еще будет в «Ньюкасле», у него нет желания быть реинтегрированным в первую команду. Мы можем лишь убедиться, что так все и будет.

Мы знаем, что «Ливерпуль» предложил за трансфер около 110 миллионов фунтов стерлингов. Если им пойдут навстречу, то они придут и попытаются оформить сделку. Потребуется сумма, которую «Ньюкасл» сочтет приемлемой, ведь им нужна одна или несколько замен. Мы не знаем окончательного результата, но очевидно, что все еще возможно. Исак хочет в «Ливерпуль», – объяснил Орнштейн.

Трансфер неизбежен?