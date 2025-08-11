🚨 Ла Лига собралась провести декабрьский матч «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами – фанаты в бешенстве 😡

Федерация футбола Испании одобрила проведение матча Ла Лиги между «Басрселоной» и «Вильярреалом», который запланирован на 21 декабря, в Майами.

Осталось лишь разрешение УЕФА.

Отметим, что игра изначально должна была состояться на поле «Вильярреала».

Фанаты крайне возмущены.

💭 «Это зачем?»

💭 «Надеюсь, им не разрешат».

💭 «Футбол перестал быть футболом. Все потеряло душу из-за денег».

💭 «Нелепо. Ни один фанат Ла Лиги не хочет этого».

💭 «Какого хрена? Почему? Они уничтожают нашу прекрасную игру».