🚨 Ла Лига собралась провести декабрьский матч «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами – фанаты в бешенстве 😡
Федерация футбола Испании одобрила проведение матча Ла Лиги между «Басрселоной» и «Вильярреалом», который запланирован на 21 декабря, в Майами.
Осталось лишь разрешение УЕФА.
Отметим, что игра изначально должна была состояться на поле «Вильярреала».
Фанаты крайне возмущены.
💭 «Это зачем?»
💭 «Надеюсь, им не разрешат».
💭 «Футбол перестал быть футболом. Все потеряло душу из-за денег».
💭 «Нелепо. Ни один фанат Ла Лиги не хочет этого».
💭 «Какого хрена? Почему? Они уничтожают нашу прекрасную игру».