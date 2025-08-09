Интересное интервью дал хавбек «Барселоны» Педри – испанец признался, что ощущает себя несколько иначе…

«Я чувствую себя бразильским футболистом. Мы часто слышим об игроках, которые играют с улыбкой на лице, на улицах или на пляжах, просто ради удовольствия.

На Канарских островах все очень похоже: мы наслаждаемся собой, где бы мы ни находились», – объяснил Педри.

Пояснительная бригада: Педри родом из Тегесте. Это небольшой город на Канарских островах с населением в 10 тысяч человек. А Канарские острова находятся в Атлантическом океане и географически принадлежат к африканскому континенту. Иначе говоря: Педри – максимальный южанин, даже по меркам солнечной Испании.