Грядущую кампанию «Мадрид» начнет с новым тренером и, разумеется, новой формой. Footy Headlines делится концептом домашнего комплекта экипировки «королевского клуба» на сезон-2025/26.

Официальная презентация пока не состоялась, но портал Opaleak , специализирующийся на новостях о футбольной экипировке, слил официальную фотографию новой формы «Реала».

Немного деталей.

Как пишут эксперты Opaleak, дизайнеры adidas при работе над комплектом вдохновлялись реновацией «Сантьяго Бернабеу». Кажется, им также удалось предвосхитить назначение Хаби Алонсо на должность главного тренера «королевского клуба».

Новая форма «Мадрида» напоминает комплект, в котором «сливочные» выступали в сезоне-2009/10, – это первый сезон Хаби в «Реале».

Есть и фотографии гостевого комплекта.

Третий комплект будет выполнен в синем цвете.

Осталось дождаться официального релиза.

Как вам работа adidas?

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