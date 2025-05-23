🔥 Топ-5 самых результативных команд сезона. «Барса» оторвалась от второго места на 27 голов

Футбольный сезон близится к развязке, скоро фанаты узнают всех победителей национальных чемпионатов и еврокубков. Пора подводить итоги.

Статистический портал SofaScore выявил пятерку самых результативных команд из топ-5 лиг Европы в сезоне-2024/25 во всех турнирах.

Лидером оказалась «Барселона» Ханси Флика. За 59 матчей во всех соревнованиях каталонцы забили 171 гол – на 27 мячей больше, чем «ПСЖ», который провел на три встречи меньше и занял вторую строчку рейтинга.

Замыкает тройку самых результативных команд Европы «Бавария», для которой сезон уже завершен. Мюнхенцы среди всех клубов в топе провели наименьшее количество матчей – за 51 игру во всех турнирах подопечные Венсана Компани забили 138 голов.

Самые результативные команды топ-5 лиг Европы в сезоне-2024/25

Данные по всем клубным турнирам

Изменится ли расстановка команд за оставшиеся матчи сезона?

Лидеры топ-5 лиг Европы по игровому времени с 2020-го. АПЛ доминирует, у Бруну нет конкурентов 🤯

Сборная лучших игроков сезона от The Athletic. У фанатов есть претензии – в команде нет Ямаля и других звезд 😡

🤑 Топ-20 лиг по средней стоимости игроков. РПЛ – десятая, у АПЛ нет конкурентов