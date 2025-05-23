«Это первый подарок, который я сделаю Хаби Алонсо». Арне Слот признался, что не всегда был доволен Трентом

На пресс-конференции перед заключительным игровым днем ​​Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» получит чемпионский трофей на «Энфилде», главный тренер «красных» Арне Слот говорил о Тренте Александре-Арнольде, признав, что у него были некоторые проблемы с футболистом.

«Он все равно уйдет, так почему бы не сказать об этом. Возможно, это первый подарок, который я сделаю Хаби Алонсо. Я не был полностью доволен каждой минутой тренировок Трента. По моему мнению, в определенные моменты он мог бы делать намного больше. Я говорил ему: «Ты намного лучше, как защитник, чем все говорят о тебе, но, к сожалению, ты не всегда это показываешь». Если Трент сосредоточен, то лишь немногие игроки смогут его обойти».

Напомним, что Трент Александр-Арнолд покидает английский клуб, чтобы подписать контракт с «Реалом».