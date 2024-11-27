Мы пролетели 14 500 км за 22 часа ради одного матча – это рекорд. Монологи игроков «СКА-Хабаровск»

Самый сложный выезд в мировом футболе.

В начале ноября СКА-Хабаровск из Первой лиги уступил на выезде калининградской «Балтике» – 0:2. Лидер просто обыграл команду из середины, но на самом деле этот матч особенный: ради 90 минут на поле хабаровские игроки пролетели 22 часа и 14500 км в обе стороны. Это самый долгий и длинный выезд в мировом футболе в рамках национального чемпионата.

Мы поговорили с игроками СКА – каково это: преодолеть треть экватора ради одного футбольного матча?

Режим по московскому времени (даже в Хабаровске), томатный сок и компрессионное белье – как выдержать 22 часа в самолете

Рассказывает полузащитник СКА-Хабаровск Артем Симонян.

«Самая большая проблема долгих перелетов – часовые пояса. В Хабаровск возвращаемся обычно в восемь утра или 12 дня. Совсем скоро начинает рубить (по московскому поясу – уже вечер). Но лечь спать сразу – ошибка: проснешься в ночи, и график сбит.

Некоторые ребята в прошлом году вообще заранее жили по московскому времени – если впереди выезд. Ложились спать в 5-6 утра по Москве (12-13 часов по Хабаровску), а просыпались в 12-13 (в 19-20 по Хабаровску), и вечером – на тренировку. Так и жили до вылета. Роман Шаронов подсказал такой график и сам ему следовал. Я этот режим называл «фиеста». Но сам всегда жил по поясу города, в который прилетел.

Главное день потерпеть и вовремя выспаться.

Все в команде летают в компрессионных гетрах – клуб выдал. Без них ноги опухают, и намного сложнее восстановиться. Некоторые вообще надевают компрессионный костюм – штаны и вверх. На коротких перелетах можно и без, но только если тренировка на следующий день – чтобы спокойно отдохнуть, промассироваться, отойти.

Знаю, что многие соперники прилетают в Хабаровск вплотную к игре: спят небольшое количество часов и сразу на матч. Но это совсем тяжело. Тут надо полностью наряжаться в компрессионное.

Обязательно в полете нужно пить больше воды, потому что идет обезвоживание организма. Всегда в рюкзаке две бутылки, чтобы не просить постоянно стюардессу. Многие в команде пьют томатный сок – из-за соли, которая удерживает жидкость в организме. Но мне на вкус совсем не нравится.

Питание – стандартное: за день до рейса выбираешь низкокалорийное или без сахара. Когда в команде мусульмане, они заказывают халяльное меню. Я играл в «Цюрихе» с ребятами, которые соблюдали Рамадан, – им даже воду нельзя (если перелет попадал на дневное время).

По желанию врачи дают игрокам таблетку мелатонина – чтоб ты чуть расслабился, начало в сон клонить. Есть те, кто и без таблеток, засыпают на 7-8 часов. Завидую им белой завистью. Но мелатонин за день до игры лучше не пить – эффект держится часов 12-13. Есть риск потери концентрации. После игры можно выпить препараты, которые расслабляют мышцы и помогают восстановиться.

Еще очень важно – место в самолете. Летаем в экономе, но иногда пересаживают в бизнес-класс или комфорт-плюс – чаще за доплату. У нас у всех золотые карты «Аэрофлота»: на рейс заходим без очереди, есть доступ в бизнес-зал на пересадках.

В этом полете до Калининграда повезло – я доплатил и пересел в бизнес. Самолет новый, раскладные кресла, можно полностью лечь. Чуть посмотрел кино, поспал.

Сложнее было после пересадки в Москве: иногда ночуем в отеле, а только потом летим до конечной точки, а тут – сразу до Калининграда. Лететь вроде около трех часов, но после пересадки очень утомительно. На первой минуте ощущаешь, будто идет 70-я. Не хочу сказать, что из-за этого проиграли «Балтике» – у них неплохая команда. Перелет, возможно, сказался, но это не основная причина».

У Симоняна – 56 полетов за прошлый год: в самолетах читает книги и практикует новые языки (испанский уже на уровне носителя)

«Каждый раз ловлю себя на мысли: «7-8 часов полета? Ладно, ничего страшного» – но каждый раз потом думаешь: «Нет, это много». Часов пять – еще окей, а последние два-три – напрягают. Только один раз за все время получилось так, что сел в Москве, закрыл глаза, а открыл их уже в Хабаровске. Лучший перелет в жизни. Худший вариант – неудобное место в экономе. Только уснешь, а тебя будят, чтобы выйти в туалет.

За весь прошлый год насчитал 56 перелетов – это с отпуском. Самый частый – от Хабаровска до Москвы.

У меня скачано порядка 200 видео на ютубе плюс огромное количество фильмов. И постоянно беру книги. Сериалы смотреть не люблю – засасывают, много времени тратишь. Иногда собираемся в конце салона и общаемся с ребятами, стюардессами. Мы же часто летаем, поэтому среди них попадаются уже знакомые. Болеют за нас.

По дороге в Калининград читал автобиографию Дэна Билзеряна (американский венчурный капиталист, игрок в покер и актер – Спортс’‘) – друг из Америки прислал, она есть только в оригинале. Люблю автобиографии, плюс Билзерян – армянин и помогал Армении во время Карабахской войны.

Потом пересмотрел старый фильм «Славные парни» с Робертом Де Ниро. Глянул интервью и подкасты с Лиги чемпионов – английские эфиры, где сидят Тьерри Анри, Майк Ричардс, Джейми Каррагер. Есть тяга к языкам, поэтому стараюсь смотреть в оригинале.

Знаю русский, армянский, английский со школы, испанский – его сам выучил. С детства следил за мадридским «Реалом», заходил на Marca, As, читал новости. Гуглил слова, которые не знаю, плюс старался практиковаться в путешествиях, в общении с братом, который живет в Испании. Смотрел ютуб и сериалы (сначала с субтитрами) – например, La casa de papel («Бумажный дом»).

Сейчас в Хабаровске играет испанец Борха [Мартинес] – он был в шоке. Не мог поверить, что я с таким языком не играл в Испании и не жил там.

В «Торпедо» [в 2022-м] занимался с репетитором итальянского – просто захотелось. Учитывая, что знаю испанский, было чуть проще. В «Цюрихе» [в 2015-2017-м] подучил немецкий, но не могу сказать, что свободно общаюсь. В будущем хочу выучить французский – очень красивый язык. Пока возможности и времени нет, но у нас играет Шарль [Оливье] из Кот-д’Ивуар – пытаемся найти коннект. Что-то помню из времен аренды в Лозанне, это французская часть Швейцарии.

Хотя Шарль уже по-русски говорит лучше меня.

Мой самый запоминающийся перелет – на матч Лиги Европы с «Вулверхэмптоном», когда играл за «Пюник». Мы не успевали сделать английскую визу, поэтому посольство предоставило специальный пропуск на 50 человек. С одним условием – лететь нужно только на чартере, без пересадок. Президент клуба взял супербизнес-джет – огромный просто.

А самых страшных перелетов было два. Первый с «Цюрихом» в Турцию – трясло ужасно. Слава богу, обошлось. Второй – в Петербурге: уже идет посадка, до полосы 50 метров, но сложная погода, много снега, в последний момент пилот отменяет посадку и резко взлетает. Полетели до Хельсинки, там переждали и вернулись в Пулково.

Лично у меня аэрофобии нет – с детства много летаю. Привык. Но когда потряхивает – неприятно. Но есть и те, кто и боится летать – например, Саша Кержаков, с которыми вместе играли в «Цюрихе» (и затем работали как игрок/тренер в «Томи» – Спортс’‘). Если был выбор – самолет или поезд, Кержаков выбирал второе. Но в Швейцарии мы обычно на автобусе ездили – расстояния небольшие, перелеты только на сборы. А вот когда он тренировал в Томске – там по земле особо не поездишь – пытался уснуть в самолетах и так расслабиться. Говорил, со временем обычно отпускает.

Футбол после 12 часов полета сильно отличается. На первой минуте ноги забиты, все тянет, тяжело ускориться. У нас пацаны травмы получили в Калининграде – пришлось вынужденные замены делать. В такие моменты понимаешь, как непросто ребятам, например, из «Черноморца»: у них и так с логистикой сложно, а еще и большой перелет в Хабаровск. Проиграли 1:6 – и домой.

После поражения долгая дорога еще тяжелее.

Но я стараюсь быстро перестраиваться. Психологически непросто столько летать, но с другой стороны – понимаю: мы счастливые люди, играем в футбол и зарабатывает этим на жизнь. Молодые парни, которым весело вместе. Так что грех жаловаться».

В Хабаровск в 2024-м приехал воспитанник «Атлетико» – настраивался на перелеты, но семья в шоке

Рассказывает полузащитник СКА-Хабаровск Борха Мартинес.

«Я был готов, что еду в совсем новый мир. Представлял, как это все будет, визуализировал, что-то гуглил о России и о Хабаровске. Когда только услышал об интересе СКА, первым делом увидел, что команда на последнем месте (сейчас на 9-м – Спортс’‘). В сумме с тем, что это незнакомая Россия и что это так далеко, сначала засомневался, а нужно ли мне ехать. Тренер, кстати, поменялся, как раз когда шли переговоры с клубом.

Прежде, чем согласиться, звонил, например, тренеру «Сочи» Роберту Морено – он еще не бывал в Хабаровске сам, но работает в той же лиге и знал, где город находится. Рекомендовал клуб, но как раз говорил про единственное неудобство – далеко летать. Да, перелеты длинные, тяжелые, но я изначально был к этому готов, настраивался на такое.

Нужно понимать, что все же летаем не каждую неделю и не раз в три дня туда-обратно, а однажды за пару недель. Проводим два матча дома, потом обычно два выездных – летим в Москву и около двух недель базируемся там.

Первый раз я испытал, как далеко Хабаровск, когда летел подписывать контракт. У меня был впечатляющий путь: час на машине из своего городка [Викорто] до железнодорожной станции, два с половиной часа до Мадрида на поезде, четыре – самолет до Стамбула, еще четыре с половиной – из Стамбула в Москву, а потом семь с половиной часов до Хабаровска с семичасовой разницей во времени.

19,5 часов – в сумме!

В Хабаровске оказался утром. Меня забрали на такси из аэропорта, и еще несколько часов мы занимались бумажными вопросами для подписания контракта. Когда ближе к вечеру смог зайти в номер отеля, был до смерти уставшим.

Не было возможности изучить заранее, что Хабаровск за город, как что устроено, никаких месяцев на размышления или предварительной ознакомительной поездки. Были предложения из Португалии, из Польши, от испанских клубов – и вдруг вариант в России, а решение нужно принять дней за пять.

Семья была в шоке: Россия так далеко, и это они еще не знали, где конкретно Хабаровск находится. Мы вместе нашли на карте, оценили расстояния. Родные и поддержали, и загрустили одновременно. Хотя им грустно вообще в любом случае, когда я уезжаю играть куда-нибудь в другой город. Сейчас это сложновато, но мне бы хотелось их привезти в Россию, показать Хабаровск – надеюсь, останусь тут надолго, и со временем получится.

Родные всегда смотрят мои матчи в прямом эфире. Не так уж удобно – одна из последних начиналась в шесть утра по местному времени, например. Но они все равно следят».

После выезда в Калининград у Борхи ломило все тело. Его предыдущая рекордная поездка на футбол – 8 часов на автобусе

«Поездка в Калининград с одной стороны – ты как в пузыре. Собрал сумку, надел пальто, сел в самолет, сыграл, полетел обратно. Но, конечно, очень тяжело. Нужно же прибавить еще часы ожидания в аэропорту, время сначала до Москвы, потом еще там ждать рейса, еще в самолете. Прилетаешь вечером, а на следующий день уже играть.

У нас из-за этого, например, через полчаса матча травмировался Юрий Бавин (его заменили на 32-й минуте, после этого полузащитник не провел ни одного матча – Спортс’‘). Накладывается все: и перелет, и смена часовых поясов, и что нормально не отдохнуть перед игрой.

По себе именно в ходе игры не сильно замечал разницу, но вот потом накрыло. Такая же сложная обратная дорога вместо полноценного восстановления, на фоне нагрузки: когда вернулись в Хабаровск, все тело ломило, накрыла такая усталость, которой я еще не испытывал.

Ребята из команды сказали, что это норма. Так что надо просто привыкнуть. Уже знаю, что некоторые команды, например, когда прилетают в Хабаровск, предпочитают тут даже не ночевать, а сразу играть, чтобы обманывать так организм.

В Калининграде мы к тому же проиграли, а эмоциональное состояние тоже влияет на восстановление. Тут многое зависит от человека, от характера – и от опыта еще.

До этого моим рекордом были поездки по Испании на автобусе: например, за «Логроньес», это около Барселоны, ездил на матч в Аликанте – примерно восемь часов дороги. Одна большая остановка пообедать, еще пара по 10 минут – приехал, сыграл, и сразу же в обратную сторону. Тоже непросто, но на самолете и с учетом смены часовых поясов намного сложнее.

Хорошо, что в команде большинство ребят говорят хоть на каком-то английском – у меня у самого только базовый уровень, но все же это очень помогает общаться. К тому же именно в самолетах получается в русском языке прибавлять: делать там больше нечего, я постоянно спрашиваю у других, как сказать это или то по-русски. А они у меня – как это будет на испанском. Обычно очень весело!

Главное, чему меня научили годы в академии мадридского «Атлетико» – дисциплина. Там все очень четко: вот время, когда нужно вставать, когда завтракать, выходить на первую тренировку, еще раз поесть и так далее. Это потом на всю жизнь остается.

Кстати, мне в России очень непривычно из-за графика еды. Здесь мы, например, можем к семи вечера уже потренироваться и поужинать всей командой, и это последняя еда для всех. В Испании иногда и к 21:30 еще даже не начинаем ужинать. Например, многие рестораны только открываются примерно в это время.

Я по вечерам очень голоден, потому что привык есть намного позже. Когда понял, что привычный распорядок в клубе такой, просто пошел в магазин, купил там себе йогурт, бананов, яблок, мюсли. И до сих пор что-то еще после общего ужина ем.

Телеграм-канала Артема Терентьева

Фото: vk.com/fcska ; vk.com/fcbaltika /Дмитрий Кремер; РИА Новости /Илья Наймушин; личный архив Борхи Мартинеса; Gettyimages.ru /Shaun Botterill