📹После вручения ЗМ тихоня Родри разошелся: начал бурно праздновать в автобусе, продолжил в ресторане

Хавбек «Манчестер Сити» Родри стал первым за 64 года испанцем обладателем «Золотого мяча». Как утверждают СМИ, до этого опорные полузащитники не получали его вовсе.

После того, как испанцу отдали в руку самую престижную индивидуальную награду в футболе, казалось, что он не мог поверить в победу. Родри в принципе вел себя очень сдержано и просто. Его речь также была хороша.

«Сегодняшняя победа – не для меня, а для испанского футбола. Столько игроков заслуживали приз, но не выиграли: Иньеста, Хави, Икер [Касильяс], Бускетс, многие другие.

Это для испанского футбола и для полузащитников. Сегодня многие друзья написали мне и сказали, что футбол победил, потому что подсветилось столько полузащитников. Они незаметно работают и сегодня вышли на свет.

Я простой человек, меня нет в соцсетях. Хочу наслаждаться жизнью, быть лидером команды. Я очень спокоен, даже если злюсь иногда. Вне поля я совершенно обычный человек. Я стараюсь изо всех сил.

Хочу поблагодарить бога за то, что происходит со мной. С жизненными ценностями и настойчивостью можно творить великие дела.

«Я чувствую себя гораздо лучше [после травмы]. Я стараюсь заботиться о себе и находить позитив, например, проводить время со своей семьей. Я отпраздную победу в «Золотом мяче» с теми, кого люблю. Да, [сегодня] буду спать с «Золотым мячом», это точно».

В какой-то момент даже показалось, что на глазах игрока появились слезы. Настолько растрогал его этот момент.

Уже после официальной части Родри вместе со своим окружением и представителями «Манчестер Сити» отправился праздновать. Уже по дороге в ресторан компания зажгла в автобусе, исполнив Rodri is on fire (перепевка GALA − Freed from Desire), а сам испанец заметно расслабился.

В ресторане повторили и дополнили репертуар известным гимном итальянских партизан Bella Ciao. Обе песни очень часто можно услышать на футбольных стадионах. Кажется, что стены парижского театра стесняли Родри, а за его пределами он смог раскрыться полностью.