Самый большой футбольный стадион в мире может остаться без финала чемпионата мира по футболу 2030 года

В прошлом году Марокко запустило планы по строительству крупнейшего в мире стадиона «Гранд Стад Хассан II» – арены вместимостью 115 000 зрителей, которая будет включать ботанические сады и спортивно-развлекательную зону площадью 100 гектаров.

Стадион будет состоять из трёх ярусов, вмещающих 29 500 зрителей на каждом конце чаши. Кроме того, запланировано пять ярусов для приема гостей, включая VIP-ложи, которые вместят до 12 000 зрителей.

Тарик Уалалу, ведущий архитектор стадиона, рассказал о его проекте.

«Дизайн основан на древних и исконных образах: шатре и саде, а также на рельефе и ландшафтах Марокко. «Гранд-Стад Хасан II» в Касабланке — воплощение великих традиций марокканского гостеприимства».», — сказал он.

Работы по строительству стадиона уже ведутся в провинции Бенслиман, к востоку от Касабланки, и ещё в мае сообщалось, что стадион может принять финал чемпионата мира по футболу после окончания турнира в конце 2027 года.

Однако, согласно информации испанского издания Marca, теперь финал, как ожидается, будет принимать стадион «Сантьяго Бернабеу» вместимостью 85 000 зрителей после достижения соглашения между ФИФА и «Реалом».