«Мадрид» больше всех в мире зарабатывает от спонсоров экипировки. В год прибыль «сливочных» составляет 260 млн евро, сюда входит: 120 млн евро от поставщика Adidas, 70 млн евро от титульного спонсора Fly Emirates и еще 70 евро от IT-компании HP, чье лого расположено на рукаве футболки «Реала».

Австрийский «Хартберг» посчитал бы такой подход «королевского клуба» слишком скромным! Клуб известен тем, что вместо дизайна форму команды украшают спонсорскими логотипами. Средство от мужского бесплодия, «Спермбустер #1», уже давно красуется на майках игроков, заставляя улыбаться поклонников футбола с тончайшим чувством юмора.

Такой минималистичный дизайн клуб использовал в сезоне-2024/25.

К сезону-2025/26 «Хартберг» подготовился основательно: в новой кампании на футболках игроков будут красоваться рекордные 23 спонсорских логотипа!

Спонсоры найдутся на любой вкус. Тут, конечно, есть «Спермбустер #1» – компания, производящая препарат, владеет пакетом акций клуба. На форме также есть эмблема бренда масел для массажа Thai Coco, еще есть реклама стеклозавода и местного органа самоуправления.

Красота.

Может, комплект и не самый утонченный, зато клубу удалось повысить узнаваемость личного бренда. А вместе с известностью приходят кто?

Верно, новые спонсоры.

🤑 Топ-10 клубов по прибыли от спонсоров футболок. Контракт «Сити» на 1 млрд не перебьет заработок «Мадрида»