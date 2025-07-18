🎥 Марсело назвал четверку любимых молодых игроков. Намучился с фамилией Хвичи 😁

Марсело стал одним из немногих, кто посетил церемонию прощания Лукаса Васкеса с «Мадридом» на базе «королевского клуба». Бразилец успел заглянуть на трансляцию к стримеру Marlon, с которым легенда обсудил футбол.

Блогер попросил Марсело назвать молодых футболистов, за которыми сейчас бразильцу особенно нравится наблюдать. Экс-защитник назвал четырех:

«Из нынешних игроков? [Джамал] Мусиала. Да, я видел, как он травмировался, мне очень нравится Мусиала.

Также [Дезире] Дуэ, но он не подписан на меня в инстаграм, это что за черт! И при этом, он попросил меня, чтобы я попросил Неймара на него подписаться ! А на меня Дуэ не подписан, но игрок он хороший.

Еще [Усман] Дембеле, очень, очень хорош. И Кава [Кварацхелия], Кава! Кавачасхели. Как? Каварасшелия? Вау, он потрясающий!»

Как вам выбор Марсело?