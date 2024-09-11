11 мин.

15 россиян в Швейцарии до Миранчука. Про некоторых вы вообще вряд ли слышали

34

От Кержакова до Алеманова и Атаулина.

Антон Миранчук – далеко не первый наш футболист в чемпионате Швейцарии. Вот коллекция ярких историй оттуда.

Ренат Атаулин, Николай Писарев – «Винтертур» (1990-92)

Вместе поехали за границу после яркого сезона в «Торпедо». «Надоели эти продуктовые карточки, бытовая неустроенность, страна разваливалась, – вспоминал Писарев. – В 1992-м я вернулся из «Винтертура», снова было тяжело в бытовом плане, еще и большие расстояния между городами. На поле адаптировался гораздо быстрее, чем в повседневной жизни».

Оба пробились в основу «Винтертура» (второй швейцарский дивизион), но трофеев не взяли – и вернулись обратно в Россию. Атаулин – в «Динамо», Писарев – в «Спартак».

Андрей Рудаков – «Фрибур» (1990-92), «Бюль» (92-94), «Борегар» (94-95) «Сиверье» (95-96, 96-99)

Рудаков провел в Швейцарии почти 10 лет. В начале 90-х заглянул во второй дивизион, уезжал в «Шинник» уже из четвертого: подняться в элиту мешали травмы. В Ярославле тоже не получилось, Рудаков так и закончил в Швейцарии.

Андрей в разговоре с «Чемпионатом» одобрил выбор Миранчука: «Это хороший клуб, я знаю Кристиана Константина как хорошего президента, он работает в своей манере. Честно, поверьте мне, в Швейцарии нечасто встретишь президента, который 24 часа посвящает своему клубу. Футбол в Швейцарии в 90-х и сейчас – две разные вещи. Когда еще я играл и нам попадалась в еврокубках команда из Швейцарии, считалось, что нам повезло. Если сейчас взять статистику противостояний российских и швейцарских команд, перевес будет на стороне Швейцарии».

Игорь Добровольский – «Серветт» (1991-92)

Добровольский приехал в Швейцарию после блеклой аренды в испанском «Кастельоне» (только три гола). Зато в «Серветте», это была следующая аренда, наколотил 15 мячей в 23 матчах, мог стать лучшим бомбардиром чемпионата, но сделал изящнее.

«Руководство «Серветта» окончательно покорил мой поступок в последнем туре чемпионата, – рассказывал Добровольский «Спорту день за днем». – Наша команда заработала пенальти. Если бы я его реализовал, стал бы лучшим бомбардиром. Но дал пробить юному местному воспитаннику. Он сильно нервничал и не забил. Потом этот пацаненок чуть не заплакал. Я его обнял, сказал: «Не переживай, у тебя еще все впереди». В итоге перед отъездом из Женевы мне устроили шикарные проводы. Накрыли стол, подарили очень дорогие швейцарские часы».

Сергей Дмитриев – «Санкт-Галлен» (1993)

В середине своих европейских приключений заехал и в Швейцарию: девять голов за 14 матчей в «Санкт-Галлене».

Сергей пять лет гонял по Европе. В начале 90-х был интерес «Ромы», но Дмитриев не дождался предложения и поехал в австрийский «Шталь» Линц. Подписал соглашение, по которому все права на него в течение трех лет принадлежали его агенту – доктору Петершелько. «Будь он неладен», – обычно добавлял Дмитриев, когда об этом вспоминал.

В итоге проблему с агентом в 96-м решал Виталий Мутко, и Дмитриев после европейских путешествий вернулся в родной «Зенит». 

Денис Зубко – «Баден» (1993-94)

Зубко уже в 18 лет уехал в фарм-клуб «Цюриха»: получал три тысячи долларов, отправлял домой одежду и скучал по России. Забил пять мячей в 17 матчах, но грустил от одиночества.

«Было трудно найти знакомых, которые бы говорили на русском, – рассказывал Зубко в интервью Вадиму Кораблеву. – Если кто-то и появлялся, препятствовал график: ездил по 40 километров на тренировки из Цюриха в Баден. Не всегда ко мне мог приехать агент, он жил в другом городе».

Через год Зубко вернулся в «Смену-Сатурн».

Игорь Шалимов – «Лугано» (1995)

Шалимова арендовал «Лугано» после того, как он потерял место в основе «Интера»: в команду купили Денниса Бергкампа и Вима Йонка. За полгода в Швейцарии Шалимов провел 21 матч и забил четыре мяча.

В 2003-м «Лугано» пережил банкротство, а Шалимова (как и других футболистов) обвинили в неуплате налогов. «Я находился в аренде. Провел в этом клубе 4 месяца, а деньги мне переводились на счет, – пояснил россиянин. – Я знал только, какую именно сумму должен заработать. Она была указана в контракте, и этот момент был специально оговорен. Как именно клуб исполнял соглашение, меня не касалось».

Алексей Алеманов – «Лозанна» (1995)

Одно из самых малоизвестных имен в списке. Алексей вырос в Ивановской области, а сразу после спортшколы поехал на стажировку в Польшу – там его приметили скауты швейцарской «Лозанны».

Правда, сверкнуть не вышло: Алеманов вернулся в Россию всего через три месяца, за основу «Лозанны» так и не сыграл. В российской карьере дальше – «Спартак» Шуя, «Текстильщик», «Спартак» из Костромы и еще несколько клубов такого уровня.

Александр Рычков – «Базель» (1998-99), «Делемон» (99-00), «Беллинцона» (2002)

На тот момент карьера Рычкова катилась вниз. За год до переезда в Швейцарию он схватил двухмесячный бан в «Лансе» за употребление марихуаны – по словам Рычкова, наркотик ему подложили в праздничный торт.

В «Базеле» Александр провел хороший сезон-1997/98 (шесть голов), но снова вляпался в скандал. Югославская девушка обвинила его в попытке изнасилования и подала в суд. По мнению Рычкова, она «решила что-то поиметь с футболиста» – дело быстро закрыли.

В 1999-м Рычков перешел в швейцарский «Делемон» – снова проблемы. Теперь подрался с помощником арбитра («бил его ногой и плевал в лицо») и получил дисквалификацию на три месяца. Александр закончил с профессиональным футболом всего в 28. Потом играл в любительском «Химике».

Александр Маслов – «Ксамакс» (1999), «Сьон» (99-00), «Винтертур» (00-01)

Маслов забил за «Ростов» 97 голов – рекордсмен клуба в российской истории. Три года играл в Швейцарии – 40 мячей в Суперлиге, тоже прилично. В 2001-м вернулся в Ростов и закончил карьеру.

Александр рассказывал о жизни в Швейцарии Sport24: «Народ разношерстный. Итальянские швейцарцы и покуролесить могли, и законы нарушить – вспыльчивые, в общем. А немецкие – педантичные, аккуратные. Французы тоже весельчаки, каждый месяц катались на дегустации вин. Еще и меня умудрялись с собой захватить. У нас даже был футболист со своей винодельней. А у другого – свой отель. Для местных швейцарцев спорт – хобби. Родители у них и без того состоятельные, без футбола проживут».

Дмитрий Мичков – «Серветт» (2001-03)

Мичков успел сыграть за молодежку «Реала» и «Арсенала», а в 21 год выбрал Швейцарию. За два года в «Серветте» провел 22 матча и дважды забил. В феврале 2002-го Мичков сразу вышел против ярчайшей «Валенсии» в 1/8 финала Кубка УЕФА (2:5 по сумме).

«Та «Валенсия» два года подряд была в финале Лиги чемпионов, а через два месяца после нашей игры с ними они стали чемпионами Испании, – вспоминал Мичков в разговоре со Спортсом’‘. – Сумасшедшая была команда. Мой дебют пришелся на гостевую игру с ними. Три они нам дали. У команды было два состава. На левом фланге, скажем, Кили Гонсалес и Висенте. Аймара уже взяли. Я довольно неплохо отыграл эти матчи, благодаря им закрепился в основе».

Артем Симонян – «Цюрих» (2015-17), «Ле-Мон» (16-17, аренда)

С шести до 19 лет Симонян выступал за «Зенит», потом перешел в «Цюрих» и в первом же туре нового чемпионата забил в дерби «Грассхопперу». Причем Симонян тогда даже не бил.

«Я простреливал, а мяч залетел в ворота, счет стал 1:1, – вспоминал Артем в разговоре с Денисом Романцовым. – Я был рад, все-таки это дерби с «Грассхопером», но на 93-й минуте мы проиграли из-за нашей ошибки, а тренера Урса Майера уволили. В раздевалке ребята поздравляли с первым голом, но я был расстроен из-за поражения. Зато в следующем туре выиграли у «Санкт-Галлена».

Этот гол так и остался единственным за основу, аренда в «Ле-Мон» тоже не задалась. Симонян уехал в чемпионат Армении, а сейчас играет за «СКА-Хабаровск».

Александр Кержаков – «Цюрих» (2016)

Кержаков конфликтовал с Андре Виллаш-Боашем, проиграл конкуренцию Артему Дзюбе – и поехал в «Цюрих», чтобы пробиться на Евро-2016. Забил семь раз в 19 матчах – в том числе «Сьону» юного Антона Митрюшкина.

«Цюрих» при Кержакове показал удивительный результат: вылетел во вторую лигу, зато выиграл Кубок Швейцарии. Сам Александр даже не зарабатывал: клуб лишь платил за аренду квартиры и предоставил служебный автомобиль. «Я играю… Чтобы играть. У меня не было возможности делать это в другом месте», – слова нападающего.

Симонян играл в «Цюрихе» с Кержаковым – и поделился забавной историй в разговоре с «Чемпионатом»: «В одной швейцарской газете написали, что Кержаков – друг Путина. Мол, приезжает один из лучших друзей Путина. И все игроки «Цюриха» спрашивали: «Он реально с Путиным дружит?! Серьезно?!» Я говорю: «Ну так, созванивается» (смеется). Керж сам потом удивился, что эта статья появилась. Посмеялись, забыли».

Леонид Слуцкий все-таки не взял Кержакова на Евро – выбрал Дзюбу и Федора Смолова, сборная провалилась. Александр вернулся в «Зенит» Мирчи Луческу, но так и сидел в запасе. В 2017-м форвард закончил с футболом, поездка в Швейцарию не помогла перезагрузиться.

Антон Митрюшкин – «Сьон» (2016-20)

Митрюшкин в 2016-м уехал «Сьон» и не только стал основным вратарем, еще и капитаном. Антона вознаградили за то, что остался в клубе, несмотря на хорошие предложения из России и Португалии.

Карьера Мютрюшкина быстро забуксовала – уже в 21 год достали жуткие травмы. Антон вылетал год с лишним из-за повреждения коленного сустава, вернулся, но уже через месяц снова пришлось лечиться.

Сейчас Митрюшкину 28, он в запасе «Локомотива» после «Химок».

Федор Чалов – «Базель» (2022)

Чалов съездил в аренду на полгода: забил четыре мяча и отдал два ассиста в 16 матчах. Было три гола за неделю, сам футболист кайфовал.

«Съездив в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть, – говоритл Федор «Спорт-Экспрессу». – Это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей – там немного другой мир. Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку».

Федор с тех пор стал особо мечтать о европейском продолжении, уехал этим летом. Как и Антон Миранчук.

Антон Миранчук в «Сьоне» – исполнил мечту о Европе. Команда только вернулась после вылета

Миранчук поехал в «Сьон» за эмоциями. Почему бы и нет?

Фото: IMAGO/Pius Koller, Steffen Schmidt/Freshfocus/Global Look PressРИА Новости/Игорь Уткин, Владимир Родионов, Владимир Федоренко

logoСьон
logoЦюрих
logoБазель
logoФедор Чалов
logoАлександр Кержаков
logoАнтон Митрюшкин
logoАртем Симонян
logoДмитрий Мичков
logoАлександр Маслов
Александр Рычков
logoИгорь Шалимов
logoДенис Зубко
Сергей Дмитриев
logoИгорь Добровольский
logoНиколай Писарев