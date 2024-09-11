15 россиян в Швейцарии до Миранчука. Про некоторых вы вообще вряд ли слышали

От Кержакова до Алеманова и Атаулина.

Антон Миранчук – далеко не первый наш футболист в чемпионате Швейцарии. Вот коллекция ярких историй оттуда.

Ренат Атаулин, Николай Писарев – «Винтертур» (1990-92)

Вместе поехали за границу после яркого сезона в «Торпедо». «Надоели эти продуктовые карточки, бытовая неустроенность, страна разваливалась, – вспоминал Писарев. – В 1992-м я вернулся из «Винтертура», снова было тяжело в бытовом плане, еще и большие расстояния между городами. На поле адаптировался гораздо быстрее, чем в повседневной жизни».

Оба пробились в основу «Винтертура» (второй швейцарский дивизион), но трофеев не взяли – и вернулись обратно в Россию. Атаулин – в «Динамо», Писарев – в «Спартак».

Андрей Рудаков – «Фрибур» (1990-92), «Бюль» (92-94), «Борегар» (94-95) «Сиверье» (95-96, 96-99)

Рудаков провел в Швейцарии почти 10 лет. В начале 90-х заглянул во второй дивизион, уезжал в «Шинник» уже из четвертого: подняться в элиту мешали травмы. В Ярославле тоже не получилось, Рудаков так и закончил в Швейцарии.

Андрей в разговоре с «Чемпионатом» одобрил выбор Миранчука: «Это хороший клуб, я знаю Кристиана Константина как хорошего президента, он работает в своей манере . Честно, поверьте мне, в Швейцарии нечасто встретишь президента, который 24 часа посвящает своему клубу. Футбол в Швейцарии в 90-х и сейчас – две разные вещи. Когда еще я играл и нам попадалась в еврокубках команда из Швейцарии, считалось, что нам повезло. Если сейчас взять статистику противостояний российских и швейцарских команд, перевес будет на стороне Швейцарии».

Игорь Добровольский – «Серветт» (1991-92)

Добровольский приехал в Швейцарию после блеклой аренды в испанском «Кастельоне» (только три гола). Зато в «Серветте», это была следующая аренда, наколотил 15 мячей в 23 матчах, мог стать лучшим бомбардиром чемпионата, но сделал изящнее.

«Руководство «Серветта» окончательно покорил мой поступок в последнем туре чемпионата, – рассказывал Добровольский «Спорту день за днем». – Наша команда заработала пенальти. Если бы я его реализовал, стал бы лучшим бомбардиром. Но дал пробить юному местному воспитаннику. Он сильно нервничал и не забил. Потом этот пацаненок чуть не заплакал. Я его обнял, сказал: «Не переживай, у тебя еще все впереди». В итоге перед отъездом из Женевы мне устроили шикарные проводы. Накрыли стол, подарили очень дорогие швейцарские часы».

Сергей Дмитриев – «Санкт-Галлен» (1993)

В середине своих европейских приключений заехал и в Швейцарию: девять голов за 14 матчей в «Санкт-Галлене».

Сергей пять лет гонял по Европе. В начале 90-х был интерес «Ромы», но Дмитриев не дождался предложения и поехал в австрийский «Шталь» Линц. Подписал соглашение, по которому все права на него в течение трех лет принадлежали его агенту – доктору Петершелько. «Будь он неладен», – обычно добавлял Дмитриев, когда об этом вспоминал.

В итоге проблему с агентом в 96-м решал Виталий Мутко, и Дмитриев после европейских путешествий вернулся в родной «Зенит».

Денис Зубко – «Баден» (1993-94)

Зубко уже в 18 лет уехал в фарм-клуб «Цюриха»: получал три тысячи долларов, отправлял домой одежду и скучал по России. Забил пять мячей в 17 матчах, но грустил от одиночества.

«Было трудно найти знакомых, которые бы говорили на русском, – рассказывал Зубко в интервью Вадиму Кораблеву. – Если кто-то и появлялся, препятствовал график: ездил по 40 километров на тренировки из Цюриха в Баден. Не всегда ко мне мог приехать агент, он жил в другом городе».

Через год Зубко вернулся в «Смену-Сатурн».

Игорь Шалимов – «Лугано» (1995)

Шалимова арендовал «Лугано» после того, как он потерял место в основе «Интера»: в команду купили Денниса Бергкампа и Вима Йонка. За полгода в Швейцарии Шалимов провел 21 матч и забил четыре мяча.

В 2003-м «Лугано» пережил банкротство, а Шалимова (как и других футболистов) обвинили в неуплате налогов. «Я находился в аренде. Провел в этом клубе 4 месяца, а деньги мне переводились на счет, – пояснил россиянин. – Я знал только, какую именно сумму должен заработать. Она была указана в контракте, и этот момент был специально оговорен. Как именно клуб исполнял соглашение, меня не касалось».

Алексей Алеманов – «Лозанна» (1995)

Одно из самых малоизвестных имен в списке. Алексей вырос в Ивановской области, а сразу после спортшколы поехал на стажировку в Польшу – там его приметили скауты швейцарской «Лозанны».

Правда, сверкнуть не вышло: Алеманов вернулся в Россию всего через три месяца, за основу «Лозанны» так и не сыграл. В российской карьере дальше – «Спартак» Шуя, «Текстильщик», «Спартак» из Костромы и еще несколько клубов такого уровня.

Александр Рычков – «Базель» (1998-99), «Делемон» (99-00), «Беллинцона» (2002)

На тот момент карьера Рычкова катилась вниз. За год до переезда в Швейцарию он схватил двухмесячный бан в «Лансе» за употребление марихуаны – по словам Рычкова, наркотик ему подложили в праздничный торт.

В «Базеле» Александр провел хороший сезон-1997/98 (шесть голов), но снова вляпался в скандал. Югославская девушка обвинила его в попытке изнасилования и подала в суд. По мнению Рычкова, она «решила что-то поиметь с футболиста» – дело быстро закрыли.

В 1999-м Рычков перешел в швейцарский «Делемон» – снова проблемы. Теперь подрался с помощником арбитра («бил его ногой и плевал в лицо») и получил дисквалификацию на три месяца. Александр закончил с профессиональным футболом всего в 28. Потом играл в любительском «Химике».

Александр Маслов – «Ксамакс» (1999), «Сьон» (99-00), «Винтертур» (00-01)

Маслов забил за «Ростов» 97 голов – рекордсмен клуба в российской истории. Три года играл в Швейцарии – 40 мячей в Суперлиге, тоже прилично. В 2001-м вернулся в Ростов и закончил карьеру.

Александр рассказывал о жизни в Швейцарии Sport24: «Народ разношерстный. Итальянские швейцарцы и покуролесить могли, и законы нарушить – вспыльчивые, в общем. А немецкие – педантичные, аккуратные. Французы тоже весельчаки, каждый месяц катались на дегустации вин. Еще и меня умудрялись с собой захватить. У нас даже был футболист со своей винодельней. А у другого – свой отель. Для местных швейцарцев спорт – хобби. Родители у них и без того состоятельные, без футбола проживут».

Дмитрий Мичков – «Серветт» (2001-03)

Мичков успел сыграть за молодежку «Реала» и «Арсенала», а в 21 год выбрал Швейцарию. За два года в «Серветте» провел 22 матча и дважды забил. В феврале 2002-го Мичков сразу вышел против ярчайшей «Валенсии» в 1/8 финала Кубка УЕФА (2:5 по сумме).

«Та «Валенсия» два года подряд была в финале Лиги чемпионов, а через два месяца после нашей игры с ними они стали чемпионами Испании, – вспоминал Мичков в разговоре со Спортсом’‘. – Сумасшедшая была команда. Мой дебют пришелся на гостевую игру с ними. Три они нам дали. У команды было два состава. На левом фланге, скажем, Кили Гонсалес и Висенте. Аймара уже взяли. Я довольно неплохо отыграл эти матчи, благодаря им закрепился в основе».

Артем Симонян – «Цюрих» (2015-17), «Ле-Мон» (16-17, аренда)

С шести до 19 лет Симонян выступал за «Зенит», потом перешел в «Цюрих» и в первом же туре нового чемпионата забил в дерби «Грассхопперу». Причем Симонян тогда даже не бил.

«Я простреливал, а мяч залетел в ворота, счет стал 1:1, – вспоминал Артем в разговоре с Денисом Романцовым. – Я был рад, все-таки это дерби с «Грассхопером», но на 93-й минуте мы проиграли из-за нашей ошибки, а тренера Урса Майера уволили. В раздевалке ребята поздравляли с первым голом, но я был расстроен из-за поражения. Зато в следующем туре выиграли у «Санкт-Галлена».

Этот гол так и остался единственным за основу, аренда в «Ле-Мон» тоже не задалась. Симонян уехал в чемпионат Армении, а сейчас играет за «СКА-Хабаровск».

Александр Кержаков – «Цюрих» (2016)

Кержаков конфликтовал с Андре Виллаш-Боашем, проиграл конкуренцию Артему Дзюбе – и поехал в «Цюрих», чтобы пробиться на Евро-2016. Забил семь раз в 19 матчах – в том числе «Сьону» юного Антона Митрюшкина.

«Цюрих» при Кержакове показал удивительный результат: вылетел во вторую лигу, зато выиграл Кубок Швейцарии. Сам Александр даже не зарабатывал: клуб лишь платил за аренду квартиры и предоставил служебный автомобиль. «Я играю… Чтобы играть. У меня не было возможности делать это в другом месте», – слова нападающего.

Симонян играл в «Цюрихе» с Кержаковым – и поделился забавной историй в разговоре с «Чемпионатом»: «В одной швейцарской газете написали, что Кержаков – друг Путина. Мол, приезжает один из лучших друзей Путина. И все игроки «Цюриха» спрашивали: «Он реально с Путиным дружит?! Серьезно?!» Я говорю: «Ну так, созванивается» (смеется). Керж сам потом удивился, что эта статья появилась. Посмеялись, забыли».

Леонид Слуцкий все-таки не взял Кержакова на Евро – выбрал Дзюбу и Федора Смолова, сборная провалилась. Александр вернулся в «Зенит» Мирчи Луческу, но так и сидел в запасе. В 2017-м форвард закончил с футболом, поездка в Швейцарию не помогла перезагрузиться.

Антон Митрюшкин – «Сьон» (2016-20)

Митрюшкин в 2016-м уехал «Сьон» и не только стал основным вратарем, еще и капитаном. Антона вознаградили за то, что остался в клубе, несмотря на хорошие предложения из России и Португалии.

Карьера Мютрюшкина быстро забуксовала – уже в 21 год достали жуткие травмы. Антон вылетал год с лишним из-за повреждения коленного сустава, вернулся, но уже через месяц снова пришлось лечиться.

Сейчас Митрюшкину 28, он в запасе «Локомотива» после «Химок».

Федор Чалов – «Базель» (2022)

Чалов съездил в аренду на полгода: забил четыре мяча и отдал два ассиста в 16 матчах. Было три гола за неделю, сам футболист кайфовал.

«Съездив в Европу, убедился: любой футболист должен там поиграть, – говоритл Федор «Спорт-Экспрессу». – Это очень классный опыт! Там особая атмосфера, я очень многому там научился и узнал много нового. Начиная с бытовых вещей – там немного другой мир. Хотя в футбольном плане не сказал бы, что швейцарская лига сильнее российской. Но стилистика отличается. Там футбол более открытый: менее тактический, атака на атаку».

Федор с тех пор стал особо мечтать о европейском продолжении, уехал этим летом. Как и Антон Миранчук.

Антон Миранчук в «Сьоне» – исполнил мечту о Европе. Команда только вернулась после вылета

Миранчук поехал в «Сьон» за эмоциями. Почему бы и нет?

Фото: IMAGO/Pius Koller, Steffen Schmidt/Freshfocus/Global Look Press ; РИА Новости /Игорь Уткин, Владимир Родионов, Владимир Федоренко