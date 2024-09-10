Босс Миранчука в «Сьоне»: нападал на ТВ-эксперта, назначал себя тренером и ругался с Балотелли

Кристиан Константин – главный скандалист Швейцарии.

Антон Миранчук подписал контракт со швейцарским «Сьоном» – все-таки нашел вариант в Европе, это его мечта . Соглашение до лета 2026-го.

Первым россиянина встретил президент Кристиан Константина: «Будет играть под десятым номером. Думаю, принесет много пользы. Вернет «Сьон» на прежние вершины. Не то что Марио Балотелли, ха-ха!»

«Он влюбился в Антона. Так и сказал: «Напоминает мне Зидана и Папена», – сказал юрист Миранчука Михаил Прокопец.

Позже Константин сам добавил еще характеристику: «В нем есть что-то от Бергкампа и Ван Бастена».

А что с Балотелли? В 2022-м он на год заезжал в «Сьон», даже капитанил. Не поладил с президентом – вышло в его стиле: пошел на вечеринку с сыном Константина и случайно ударил. Оставил мощный фингал. Вскоре с игроком расторгли контракт.

Балотелли начудил. Но и президент не так прост, как вы могли подумать.

Константин постоянно меняет тренеров. И ставил тренером себя!

Кристиан Константин – 67-летний архитектор, владелец швейцарской фирмы. Когда-то и сам играл на воротах, но не на высоком уровне. Зато гораздо лучше проявил себя в качестве руководителя – и в 1992-м стал президентом «Сьона».

Так началось удивительное путешествие.

Следующие пять лет – два чемпионства и три победы в Кубке. Триумф, только вот 130 трансферов за этот период негативно отразились на финансах. В 1998-м Константин ушел в отставку и оставил клуб с долгами на 5,5 млн фунтов. Через пять лет «Сьон» скатился в третий дивизион.

Тогда-то президент героически вернулся в роли спасителя от банкротства: вложил много своих денег, вернул команду в элиту и выиграл еще четыре Кубка – попутно окуная «Сьон» в сомнительные истории. Многие связаны с рокировками тренеров: президент постоянно менял главных, часто назначал себя.

Впервые зайти на пост тренера Константин решил осенью 2008-го. Конечно, швейцарские чиновники попытались указать на отсутствие тренерской лицензии. Константин ответил: нет необходимости, так как настоящий тренер Ули Штилике «всего лишь на больничном».

«Я отправил его домой, потому что он оказался в растрепанном состоянии – и издавал неприятный запах», – так говорил Константин о тренере.

Штилике характеристике поразился – и заявил, что не сможет работать в «такой странной атмосфере президентского вмешательства». Впрочем он мог ожидать чего-то подобного. До него эксцентричный владелец снял восемь тренеров за два года.

Удивительно, но тогда президент так и не стал тренером. Следующий шанс он предоставил себе в апреле 2009-го, когда отправил отдыхать очередного тренера и лично обыграл «Люцерн» 5:3 в полуфинале Кубка.

Президент еще трижды выводил «Сьон» как главный тренер: летом 2016-го разгромили «Ромон» в Кубке, потом проиграли «Грассхопперу». В 2021-м победил «Лозанну», но не остался. В феврале 2023-го провернул тот же трюк – неудачно, в итоге вообще вылетели.

Сейчас «Сьон» тренирует Дидье Толо. Он работал с французским «По», сейчас играют во второй лиге.

Это же тот самый Константин, который мерил ворота в Москве

Самая известная история про Константина. В 1997-м «Спартак» сыграл 2:2 со «Сьоном» в 1/16 финала Кубка УЕФА, но перед началом встречи на стадионе «Локомотив» измеряли ворота – как раз с подачи Кристиана. Оказалось, что они не соответствовали нужным размерам.

«Сьону» хотелось зацепиться за дальнейшее участие в турнире, но хитрость президента удалась лишь наполовину: УЕФА не пустил «Спартак» дальше по итогам этой игры, но назначил переигровку. В ней российский клуб разбил «Сьон» 5:1.

«Константин отправил своих игроков на эшафот» – таким подзаголовком охарактеризовал тот матч Леонид Трахтенберг в «Спорт-Экспрессе». Подробно обо всей этой удивительной истории мы писали тут:

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«Сьон» исключали из еврокубков и штрафовали на 36 очков

«Сьон» почти не играет в Европе: в этом веке всего шесть раз. В сезоне-2011/12 вынесли из ЛЕ шотландский «Селтик», но пропустил его в групповой этап. Как? Причина – участие в матчах игроков, которые пришли в команду в обход запрета на трансферы. «Сьон» отстранили, а «Селтик» впустили в групповой этап.

«Сьон» выиграл дело против УЕФА в гражданском суде, но Спортивный арбитражный суд не удовлетворил жалобу и не восстановил клуб в Лиге Европы.

Все это происходило осенью 2011-го, а зимой со «Сьона» сняли 36 очков в чемпионате Швейцарии – по три за каждый из 12 матчей, где участвовали те самые шесть незарегистрированных игроков.

Президент воевал с фанатами: когда освистали игрока, он просто закрыл трибуну

Трансферный бан, который «Сьон» решил не соблюдать, наложили на клуб из-за неправомерного подписания в 2008-м голкипера сборной Египта Эссама аль-Хадари. Будущий четырехкратный победитель Кубка Африки и самый возрастной игрок за всю историю ЧМ тогда самостоятельно разорвал контракт с «Аль-Ахли» по ходу сезона, сбежав в «Сьон».

В ФИФА такую сделку не оценили: «Аль-Ахли» присудили компенсацию, кипера дисквалифицировали на четыре месяца, «Сьону» выписали трансферный бан.

Фанаты не очень приняли проблемного голкипера. В ноябре 2008-го, когда Константин впервые стал тренером, болельщики освистали вратаря. Владелец отреагировал резко, закрыв для ультрас северную трибуну и отправив их в гостевой южный сектор.

«Если наши болельщики захотят объединить усилия с соперником, то они будут в нужном месте», – заявил Константин. Из соображений безопасности президент затем все же отменил затею, но три фан-движения «Сьона» отказались от поддержки команды в двух предрождественских матчах, выпустив общее заявление: в нем говорилось, что «будущее клуба должно быть без Константина, если мы хотим сохранить идентичность и ценности».

Владелец-тренер ответил в фирменной манере: «Если я сдамся, клуб скоро вернется в третий дивизион».

Константин получал 14-месячную дисквалификацию за нападение на ТВ-эксперта

Это произошло осенью 2017 года. Константин напал на работника телевидения Рольфа Фрингера – экс-тренера сборной Швейцарии. Тот ранее критиковал президента, называя его стиль руководства сумасшедшим.

Константин не выдержал: «Дал ему пинка под зад. Он должен прекратить критиковать конкретно меня. Он может критиковать клуб или что угодно, но не меня». Швейцарская лига оштрафовала на 100 тысяч франков и запретила посещение стадионов на 14 месяцев.

«Если они хотят войны, они получат. Посмотрим, кто выстоит, а кто окажется поверженным. Штраф? Мы посмотрим, кто кому заплатит», – шумел Константин. И рассуждал о бане: «Почему я не должен быть на стадионе? У меня есть абонемент. Если кто-то сказал мне, что я не могу спать в постели, то я все равно это сделаю, не так ли?»

В конце 2017-го Константин и Фрингер помирились. Если думаете, что Кристиан все осознал... нет.

Константин хотел уйти в этом году, но вряд ли

Эпоха Константина в «Сьоне» подходит к концу, ведь в 2023-м он предупредил, что уйдет в 2024-м. Это окончательное решение: «Я отмечу 67-й день рождения, будет 25 лет, как я возглавил клуб. Моему сыну Бартелеми исполнится 30 лет. Дальнейшее оттягивание только оттолкнет проблему преемственности, не решая ее».

Константина критиковали, что он часто нанимал в «Сьон» родственников. Но передавать клуб в наследство сыну, нынешнему спортивному директору, он не собирается. Вот цитата из 2021-го: «Стоп, стоп. Чтобы быть президентом, вы должны уметь получать доход. Если однажды Бартелеми узнает, как это делать, он может стать президентом. В противном случае было бы отравленным подарком с моей стороны оставить его руководить клубом».

В 2022-м Константин вновь подтвердил это решение: «Нет, Барт не станет преемником, но наверняка останется в футболе. На своей должности он познакомился с профессией, для которой нет школы. Он изучал языки, овладел искусством ведения переговоров, созданием контактов, управлением людьми и организацией вещей. Думаю, что у него есть опыт для работы в любом профессиональном клубе».

Похоже, уход откладывается на неопределенный срок. Хотя скучать без футбола он точно не намерен: «Смеетесь? Я уже думаю о будущем. К 2032 году будут реализованы почти 35 моих проектов на сумму 2,6 миллиарда франков. Если бог даст, через 10 лет мне исполнится 75. До этого мне придется создать структуру, способную обеспечить устойчивость компании, так как никто из детей не станет преемником меня в нынешней форме.

Видите ли, у меня не будет времени скучать».

Миранчук поехал в «Сьон» за эмоциями. Почему бы и нет?

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Фото: Martin Meienberger/Keystone Press Agency/Global Look Press ; East News /AP Photo/Keystone/Jean-Christophe Bott, Samuel Golay/Ti-Press/Keystone via AP, Fabrice COFFRINI / AFP, AP Photo/Keystone/Laurent Gillieron, AP Photo/Keystone/Laurent Gillieron,File; fcsion.ch