Миранчук поехал в «Сьон» за эмоциями. Почему бы и нет?

Колонка Чернявского.

Юрий Семин, Дмитрий Булыкин, Заур Хапов и многие коллеги удивлялись, зачем Антон Миранчук перешел в швейцарский «Сьон».

Выглядит и правда неожиданно: президент-безумец , клуб только поднялся в вышку, самый дорогой игрок оценивается в 850 тысяч евро, еврокубками и титулами даже не пахнет.

Одно успокоение – вторая зарплата в лиге (по данным инсайдера Андрея Панкова, от 1,2 до 1,5 млн евро в зависимости от бонусов).

Но неужели плохо получать в России больше, играть с более сильными партнерами и бороться за титулы?

Зачем Антон едет туда, где нет никаких футбольных перспектив?

* * *

Окей, тогда у меня другой вопрос.

А куда вообще сейчас может перейти Антон Миранчук? В «Зенит»? В «Спартак»? В «Краснодар»? Должен остаться на всю жизнь в «Локомотиве»?

Возможно, не все понимают, но Миранчукам через месяц исполнится 29 лет. Это приличный возраст, европейские топы и середняки все же рассматривают перспективных легионеров помоложе. Вряд ли бы Антоном заинтересовался условный «Торино» – учитывая запросы по зарплате.

Поэтому вариантов в целом не так много.

Я не знаком с братьями лично, но слежу за ними годами. Они явно не из тех, кому комфортно всю жизнь на одном месте. Братья – молодые, живые, интересующиеся миром, модой, музыкой, путешествиями.

Их желания и цели шире, чем коллекция трофеев с «Зенитом»: оба могли несколько раз переехать в Санкт-Петербург, для Антона такая опция действовала все лето. Пока он захотел чего-то нового. Да, не самое очевидное, но точно не странное решение.

Уверен, Антон четко осознает реальность: клубам топ-5 лиг с претензией на еврокубки он не слишком нужен. И что теперь, прятаться?

Да и в желании попутешествовать, пожить в Европе и посмотреть на другой культурный код нет ничего плохого. Ведь в Баковку всегда можно вернуться – отступные всего 5,5 млн евро. «Локомотив» точно потянет, если Антон затоскует по дому.

Зато сейчас перед ним открывается совсем новый мир, которого у него толком не было (а у брата он давно, что точно важный фактор).

Новая база, новый стадион, новая кипа. На тебя смотрят как на суперзвезду, через тебя будут строить игру, на тебя придут болельщики, к тебе максимальное внимание. А ты с десяткой на спине заберешь все стандарты, поведешь за собой ребят и поделишься опытом. Или, хотя бы попробуешь.

Разве это не новые эмоции? Разве не новый опыт? Разве не интересная новая жизнь? Какие у этого вообще минусы?

А нам бы перестать рассматривать Миранчуков как подающих надежды. Они уже приближаются к футбольной старости. С желанием провести ее красиво.

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Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/Global Look Press /Global Look Press ; instagram.com/fcsion ; РИА Новости /Александр Вильф