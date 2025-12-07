Биджиев подал в отставку с поста тренера махачкалинского «Динамо». Клуб идет в зоне стыков

Биджиев подал в отставку с поста тренера махачкалинского «Динамо».

Хасанби Биджиев подал в отставку с поста тренера махачкалинского «Динамо ».

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале клуба.

Биджиев подал в отставку после поражения от «Пари НН» (0:1). Махачкалинцы не побеждают 5 матчей подряд – 4 поражения и 1 ничья.

После 18 туров «Динамо» с 15 очками идет на 13-м месте – в зоне стыков.

Биджиев тренировал «Динамо» с 2024 года.