Газизов об отставке Биджиева: «Динамо» Махачкала приняло это к сведению. Объявим о своем решении в ближайшие дни»

Шамиль Газизов об отставке Биджиева: «Махачкала» объявит решение в ближайшие дни.
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался по поводу отставки Хасанби Биджиева.
Ранее в официальном телеграм-канале клуба сообщили, что специалист подал в отставку с поста главного тренера махачкалинцев.
Это произошло после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ. Махачкалинцы не побеждают 5 матчей подряд – 4 поражения и 1 ничья.
«Хасанби Эдуардович объявил о своем решении. Клуб принял это к сведению.
Объявим о своем решении в ближайшие дни», – сказал Газизов.
Биджиев об отставке из «Динамо» Махачкала: «Результата нет, как главный тренер я несу ответственность и пишу заявление. По-другому в данной ситуации быть не может, наверное»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Динамо» Махачкала
