Газизов об отставке Биджиева: «Динамо» Махачкала приняло это к сведению. Объявим о своем решении в ближайшие дни»

Шамиль Газизов об отставке Биджиева: «Махачкала» объявит решение в ближайшие дни.

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался по поводу отставки Хасанби Биджиева .

Ранее в официальном телеграм-канале клуба сообщили, что специалист подал в отставку с поста главного тренера махачкалинцев.

Это произошло после поражения от «Пари НН» (0:1) в 18-м туре Мир РПЛ . Махачкалинцы не побеждают 5 матчей подряд – 4 поражения и 1 ничья.

«Хасанби Эдуардович объявил о своем решении. Клуб принял это к сведению.

Объявим о своем решении в ближайшие дни», – сказал Газизов.

