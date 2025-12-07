Фанаты махачкалинского «Динамо» показали надпись «Биджиев, уходи» на спинах во время матча с «Пари НН» и скандировали тренеру «Уходи!»

Болельщики махачкалинского «Динамо» кричали «уходи» в адрес Хасанби Биджиева.

«Динамо» Махачкала под руководством Хасанби Биджиева проиграло «Пари НН » (0:1) в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ . Клуб потерпел 4 поражения в 5 последних матчах и сыграл вничью с «Сочи» (0:0).

Во время сегодняшнего матча болельщики махачкалинского «Динамо» на трибуне показали надпись «Биджиев, уходи» на спинах. Кроме того, фанаты скандировали «Уходи! Уходи!» в адрес главного тренера.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»