Фанаты махачкалинского «Динамо» показали надпись «Биджиев, уходи» на спинах во время матча с «Пари НН» и скандировали тренеру «Уходи!»
Болельщики махачкалинского «Динамо» кричали «уходи» в адрес Хасанби Биджиева.
«Динамо» Махачкала под руководством Хасанби Биджиева проиграло «Пари НН» (0:1) в домашнем матче 18-го тура Мир РПЛ. Клуб потерпел 4 поражения в 5 последних матчах и сыграл вничью с «Сочи» (0:0).
Во время сегодняшнего матча болельщики махачкалинского «Динамо» на трибуне показали надпись «Биджиев, уходи» на спинах. Кроме того, фанаты скандировали «Уходи! Уходи!» в адрес главного тренера.
