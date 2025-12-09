«Локомотив» продлил контракты со спортивным директором Ульяновым и скаутом Литвиновым по схеме «1+1» («Чемпионат»)

«Локомотив» продлил контракт со спортивным директором Ульяновым.

«Локомотив» продлил контракты со спортивным директором Дмитрием Ульяновым и скаутом Сергеем Литвиновым.

Как сообщает «Чемпионат», московский клуб продлил соглашения с Ульяновым и Литвиновым по схеме «1+1».

Ульянов занял пост в «Локомотиве » в ноябре 2022 года. После выступлений в чемпионатах СССР, России, Испании и Израиля он работал в системе академии московского клуба руководил юношескими сборными России разных возрастов и работал в структуре «Химок» спортивным и генеральным директором.

«Локомотив» занимает третье место в таблице Мир РПЛ после завершения первой части сезона, на два очка отставая от «Зенита» и на три от «Краснодара».

Тимур Гурцкая: «Спортдиректором «Локомотива» будет Гильерме»