«Локомотив» продлил контракты со спортивным директором Ульяновым и скаутом Литвиновым по схеме «1+1» («Чемпионат»)

«Локомотив» продлил контракты со спортивным директором Дмитрием Ульяновым и скаутом Сергеем Литвиновым.
Как сообщает «Чемпионат», московский клуб продлил соглашения с Ульяновым и Литвиновым по схеме «1+1».
Ульянов занял пост в «Локомотиве» в ноябре 2022 года. После выступлений в чемпионатах СССР, России, Испании и Израиля он работал в системе академии московского клуба руководил юношескими сборными России разных возрастов и работал в структуре «Химок» спортивным и генеральным директором.
«Локомотив» занимает третье место в таблице Мир РПЛ после завершения первой части сезона, на два очка отставая от «Зенита» и на три от «Краснодара».
