  • Дмитрий Черышев: «Нужно делать ставку на своих тренеров, тем более в таких командах, как «Спартак». Надо взять человека, который был идолом в этом клубе»
Дмитрий Черышев: «Нужно делать ставку на своих тренеров, тем более в таких командах, как «Спартак». Надо взять человека, который был идолом в этом клубе»

Дмитрий Черышев, возглавляющий «Равшан» из Таджикистана, поделился мыслями о том, какой тренер нужен «Спартаку».

– На фоне всего происходящего Андрей Талалаев может оказаться в «Спартаке»?

– Хочу поздравить Андрея с такими успехами. По стоимости игроков «Балтика» должна находиться в зоне вылета.

Но тут вот ведь какая штука: в «Спартаке» всегда запрос на тренера с атакующим, комбинационным стилем, чтобы было больше этих забеганий, вбеганий... Игру Олега Романцева и Константина Бескова из памяти не сотрешь.

И вообще нам нужно делать ставку на своих тренеров, тем более в таких командах, как «Спартак».

Владимир Слишкович и Роберт Морено в «Сочи», скажем – это сказка о потерянном времени. Спартаковцы на нее уже не имеют права.

С моей точки зрения нужно взять человека, который был идолом именно в этой команде, – сказал Дмитрий Черышев.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33468 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Livesport
