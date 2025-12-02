Дмитрий Черышев: «Нужно делать ставку на своих тренеров, тем более в таких командах, как «Спартак». Надо взять человека, который был идолом в этом клубе»
Дмитрий Черышев, возглавляющий «Равшан» из Таджикистана, поделился мыслями о том, какой тренер нужен «Спартаку».
– На фоне всего происходящего Андрей Талалаев может оказаться в «Спартаке»?
– Хочу поздравить Андрея с такими успехами. По стоимости игроков «Балтика» должна находиться в зоне вылета.
Но тут вот ведь какая штука: в «Спартаке» всегда запрос на тренера с атакующим, комбинационным стилем, чтобы было больше этих забеганий, вбеганий... Игру Олега Романцева и Константина Бескова из памяти не сотрешь.
И вообще нам нужно делать ставку на своих тренеров, тем более в таких командах, как «Спартак».
Владимир Слишкович и Роберт Морено в «Сочи», скажем – это сказка о потерянном времени. Спартаковцы на нее уже не имеют права.
С моей точки зрения нужно взять человека, который был идолом именно в этой команде, – сказал Дмитрий Черышев.