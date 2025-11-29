Тедеев об 1:2: «Ощущение, что «Пари НН» больше хотел победить. «Акрону» не хватило настроя, внимания и реализации моментов – не использовали сбросы Дзюбы»

Заур Тедеев после 1:2 «Акрона»: казалось, что «Пари НН» больше хотел победить.

Главный тренер «Акрона » Заур Тедеев раскритиковал настрой команды в матче 17‑го тура Мир РПЛ против «Пари НН » (1:2).

«В первом тайме очень плохо реагировали на потери мяча. К тому же была очень плохая видимость на поле. Наверное, не хватило концентрации, внимания и настроя.

Складывалось такое ощущение, что команда «Пари НН» больше хотела победить. И поэтому они добились желаемого результата.

Не хватило качества в атаке с точки зрения реализации моментов. Дзюба выиграл очень много единоборств. Но те сбросы, которые он осуществлял, мы не использовали. Считаю, что сегодня мы были не очень хороши», – сказал Тедеев.