Тедеев об 1:2: «Ощущение, что «Пари НН» больше хотел победить. «Акрону» не хватило настроя, внимания и реализации моментов – не использовали сбросы Дзюбы»
Заур Тедеев после 1:2 «Акрона»: казалось, что «Пари НН» больше хотел победить.
Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал настрой команды в матче 17‑го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (1:2).
«В первом тайме очень плохо реагировали на потери мяча. К тому же была очень плохая видимость на поле. Наверное, не хватило концентрации, внимания и настроя.
Складывалось такое ощущение, что команда «Пари НН» больше хотела победить. И поэтому они добились желаемого результата.
Не хватило качества в атаке с точки зрения реализации моментов. Дзюба выиграл очень много единоборств. Но те сбросы, которые он осуществлял, мы не использовали. Считаю, что сегодня мы были не очень хороши», – сказал Тедеев.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
