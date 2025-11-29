  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев об 1:2: «Ощущение, что «Пари НН» больше хотел победить. «Акрону» не хватило настроя, внимания и реализации моментов – не использовали сбросы Дзюбы»
2

Тедеев об 1:2: «Ощущение, что «Пари НН» больше хотел победить. «Акрону» не хватило настроя, внимания и реализации моментов – не использовали сбросы Дзюбы»

Заур Тедеев после 1:2 «Акрона»: казалось, что «Пари НН» больше хотел победить.

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев раскритиковал настрой команды в матче 17‑го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (1:2).

«В первом тайме очень плохо реагировали на потери мяча. К тому же была очень плохая видимость на поле. Наверное, не хватило концентрации, внимания и настроя.

Складывалось такое ощущение, что команда «Пари НН» больше хотела победить. И поэтому они добились желаемого результата.

Не хватило качества в атаке с точки зрения реализации моментов. Дзюба выиграл очень много единоборств. Но те сбросы, которые он осуществлял, мы не использовали. Считаю, что сегодня мы были не очень хороши», – сказал Тедеев.

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25333 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoАкрон
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoЗаур Тедеев
психология
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шпилевский о 2:1 с «Акроном» и тумане: «Я отказался поменять мяч, и что? Почему мы должны? Условия были как в первом тайме. Заслуженная победа «Пари НН»
29 ноября, 14:11
Дзюба об 1:2 с «Пари НН»: «Акрон» обделался. Я нормальный, не в судье дело – был только вопрос, когда Сарфо ударил меня по ноге»
29 ноября, 14:02
«Акрон» уступил «Пари НН» – 1:2. Боселли с пенальти забил победный, у Дзюбы тоже гол
29 ноября, 13:03
Дзюба забил 245-й гол в карьере и обновил рекорд российского футбола. 37-летний форвард «Акрона» отличился в игре с «Пари НН»
29 ноября, 12:32Видео
Главные новости
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
5 минут назадФото
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
24 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
35 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
35 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
35 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
36 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
50 минут назадВидео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
5 минут назад
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:3 – у Холанда гол и пас, Рейндерс, Фоден, Смит-Роу тоже забили. Онлайн-трансляция
18 минут назадLive
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
20 минут назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
32 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
35 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
40 минут назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35
Экс-форвард ЦСКА Думбия о расизме: «До приезда в Россию проблем не возникало. Фанаты «Спартака» что-то выкрикивали, соперники пытались выбить из колеи, но я очень крепок психологически»
сегодня, 19:09