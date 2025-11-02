  • Спортс
  Юлманд о 0:3: «Мы должны признать, что «Бавария» абсолютно лучшая команда Европы. Они немедленно наказывали нас за ошибки»
Юлманд о 0:3: «Мы должны признать, что «Бавария» абсолютно лучшая команда Европы. Они немедленно наказывали нас за ошибки»

Каспер Юлманд: «Бавария» абсолютно лучшая команда Европы.

Тренер «Байера» оценил поражение от мюнхенцев (0:3) в Бундеслиге.

«Мы должны признать, что «Бавария» абсолютно лучшая команда Европы. Они немедленно наказывали нас за ошибки.

Мы недовольны игрой, нам еще много над чем предстоит работать, но в целом «Бавария» была очень хороша. Мы должны это признать», – сказал Юлманд.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Бундеслиги
