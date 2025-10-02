Журналист Риоло о победе «ПСЖ»: «Это не «Барса» разочаровала, это «ПСЖ» ее размазал. Во 2-м тайме ее не было на поле»

Даниэль Риоло заявил, что «ПСЖ» размазал «Барсу».

Встреча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.

«Их стиль игры сегодня доминирует повсюду. Я не согласен, что «Барселона » разочаровала, ее просто размазали. Она подверглась прессингу, который нарастал по ходу матча, и во втором тайме их не было на поле. Их буквально съели.

Когда ты играешь с атакой Меюлу –Мбайе … Мбайе… Не могу сказать, что он провел хороший матч, потому что видно, что ему не хватает техники. Но что ему можно было бы предъявить сегодня? Мальчик выложился полностью, играет с поразительной уверенностью», – сказал журналист Даниэль Риоло в эфире программы After Foot на RMC.