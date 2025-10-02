Журналист Риоло о победе «ПСЖ»: «Это не «Барса» разочаровала, это «ПСЖ» ее размазал. Во 2-м тайме ее не было на поле»
Даниэль Риоло заявил, что «ПСЖ» размазал «Барсу».
Встреча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан.
«Их стиль игры сегодня доминирует повсюду. Я не согласен, что «Барселона» разочаровала, ее просто размазали. Она подверглась прессингу, который нарастал по ходу матча, и во втором тайме их не было на поле. Их буквально съели.
Когда ты играешь с атакой Меюлу–Мбайе… Мбайе… Не могу сказать, что он провел хороший матч, потому что видно, что ему не хватает техники. Но что ему можно было бы предъявить сегодня? Мальчик выложился полностью, играет с поразительной уверенностью», – сказал журналист Даниэль Риоло в эфире программы After Foot на RMC.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
