  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Журналист Риоло о победе «ПСЖ»: «Это не «Барса» разочаровала, это «ПСЖ» ее размазал. Во 2-м тайме ее не было на поле»
9

Журналист Риоло о победе «ПСЖ»: «Это не «Барса» разочаровала, это «ПСЖ» ее размазал. Во 2-м тайме ее не было на поле»

Даниэль Риоло заявил, что «ПСЖ» размазал «Барсу».

Встреча 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 2:1 в пользу парижан. 

«Их стиль игры сегодня доминирует повсюду. Я не согласен, что «Барселона» разочаровала, ее просто размазали. Она подверглась прессингу, который нарастал по ходу матча, и во втором тайме их не было на поле. Их буквально съели.

Когда ты играешь с атакой МеюлуМбайе… Мбайе… Не могу сказать, что он провел хороший матч, потому что видно, что ему не хватает техники. Но что ему можно было бы предъявить сегодня? Мальчик выложился полностью, играет с поразительной уверенностью», – сказал журналист Даниэль Риоло в эфире программы After Foot на RMC. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
logoБарселона
logoПСЖ
logoИбраим Мбайе
logoСанни Меюлю
Даниэль Риоло
logoлига 1 Франция
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Витинья о словах Ямаля про «миссию» и Педри про месть «ПСЖ»: «Нам плевать. Мы выиграли и рады этому»
19сегодня, 13:53
Анри о поражении «Барсы» от «ПСЖ»: «Нельзя играть в ЛЧ с такой высокой линией обороны, вас накажут. Иногда тренеры проявляют упрямство, но в крупных матчах это может дорого обойтись»
75сегодня, 12:18
Главные новости
Фонбет Кубок России. «Динамо» Махачкала примет «Ростов»
9337 минут назад
«ПСЖ» – главный фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии Goal. «Арсенал» – 2-й, «Бавария» – 3-я, «Барса» – 4-я, «Реал» – 5-й, «Ливерпуль» – 6-й, «Ман Сити» – 8-й
816 минут назад
Инфантино о конфликте Израиля и Палестины: «ФИФА не может решить геополитические проблемы. Но мы стремимся использовать силу футбола для объединения в разобщенном мире»
1334 минуты назад
Мбаппе – лучший игрок тура в ЛЧ. Форвард «Реала» сделал хет-трик в матче с «Кайратом»
1734 минуты назад
Эмбиид о ЧМ-2026: «Англия снова облажается, это происходит каждый раз. У Франции лучший состав, у Испании есть шанс на победу»
446 минут назад
Витинья о словах Ямаля про «миссию» и Педри про месть «ПСЖ»: «Нам плевать. Мы выиграли и рады этому»
19сегодня, 13:53
Анри о календаре: «Я, болельщик, устал. Я не смотрел КЧМ, это уже чересчур. Нужно побеседовать с футболистами. Мне не звоните, я уже не играю»
19сегодня, 13:40
Тебас о финансовом контроле Ла Лиги: «Не будь этого, деньги уходили бы игрокам на «Феррари», «Порше» и яхты, а не на погашение долгов»
17сегодня, 13:26
Вальверде не будет правым защитником в матче с «Вильярреалом». Позицию займет Асенсио или Милитао (COPE)
11сегодня, 13:23
Руни раскритиковал Слота после 0:1 от «Галатасарая»: «Аморима разнесли бы за хавбека на позиции правого защитника. В конце он выпустил игроков атаки «Ливерпуля» и такой: «Сами разберетесь»
10сегодня, 13:07
Ко всем новостям
Последние новости
Пострадавшие в драке со Смоловым в «Кофемании» собираются подать иск на игрока за распространение клеветы. RT утверждает, что Федора не оскорбляли матом
13 минуты назад
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
36 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Ноа» сыграет с «Риекой», «Фиорентина» против «Сигмы»
27 минут назад
Каррагер о Райе: «Один из лучших вратарей мира, может соревноваться с Алиссоном за звание лучшего в АПЛ. Это один из важнейших трансферов «Арсенала»
112 минут назад
Кержаков о ЦСКА: «Заслуженно лидирует в РПЛ, учитывая игру «Зенита» и «Краснодара», у которого не получалось дожимать соперников. У армейцев есть хребет из классных футболистов»
224 минуты назад
Мерсон о Гласнере в «МЮ»: «Блестящий тренер, но его схема не подходит команде – Аморим подтвердит. Однако отказать «Юнайтед» невозможно, это доказано годами»
436 минут назад
«Амкар» встретится с «Уралом-2». Поддержите команду в домашнем матче против екатеринбуржцев!
53 минуты назадРеклама
Кукурелья о Гарначо: «Очень важный игрок, который может помочь «Челси». Он провел хороший матч с «Бенфикой» и повторит это с «Ливерпулем», надеюсь»
155 минут назад
Волейболист Спиридонов о Заболотном: «Более деревянного футболиста в жизни не видел, падает чаще Комличенко. Дзюба, каким бы ни был человеком, свои единоборства выигрывает»
5сегодня, 13:50
Вратарь «Ахмата» Ульянов о сезоне: «Авторитет Черчесова, его слова и перестроения дают результат. Мы начали играть чуть в другой футбол с первого матча»
сегодня, 13:42