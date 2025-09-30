Глава судей АПЛ Уэбб поддержал отмену пенальти на Дьокереше: «Фола не было, Поуп явно коснулся мяча и изменил его траекторию. Вратарь действовал нормально, не безрассудно»

Говард Уэбб считает, что пенальти на Викторе Дьокереше отменили правильно.

На 14-й минуте матча 6-го тура АПЛ форвард «Арсенала » выбежал к воротам «Ньюкасла » и столкнулся с голкипером Ником Поупом .

Главный судья Джарред Джиллетт назначил одиннадцатиметровый, но после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора изменил решение. Рефери объяснил это тем, что вратарь коснулся мяча за мгновение до столкновения с соперником.

«ВАР четко видит, что Дьокереш прокидывает мяч вперед, но после этого – что важно – Поуп тоже очень явно касается мяча, когда делает шаг вперед правой ногой, и это влияет на траекторию. Главный судья не уделил этому должного внимания.

После этого Поуп ставит ногу на газон, а не влетает в Дьокереша. Между футболистами есть заметное расстояние, когда Поуп касается мяча, а потом они естественным образом сталкиваются. Поуп действует нормально, не безрассудно. Хорошее использование видеоповтора для того, чтобы показать судье произошедшее.

Фола не было, и важно то, что ВАР видел это, он расценил это решение как явную ошибку», – сказал глава судей АПЛ .