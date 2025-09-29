Радимов о Глушенкове: «Один из лучших футболистов в России – это лидер «Зенита». Осталось только научиться нормально праздновать мячи»
Владислав Радимов назвал Максима Глушенкова одним из лучших игроков в России.
Полузащитник «Зенита» сделал покер в матче Мир РПЛ против «Оренбурга» (5:2).
В этом сезоне в активе хавбека 6 голов и 2 передачи в 8 играх.
«Сейчас можно просто наслаждаться игрой Максима Глушенкова. Я считаю Глушенкова одним из лучших футболистов в России. Факт в том, что это лидер «Зенита».
Если это дальше продолжится, то футбольные болельщики будут наслаждаться его голами.
Осталось только научиться праздновать мячи нормально», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
