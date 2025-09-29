Радимов о Глушенкове: «Один из лучших футболистов в России – это лидер «Зенита». Осталось только научиться нормально праздновать мячи»

Владислав Радимов назвал Максима Глушенкова одним из лучших игроков в России.

Полузащитник «Зенита» сделал покер в матче Мир РПЛ против «Оренбурга» (5:2).

В этом сезоне в активе хавбека 6 голов и 2 передачи в 8 играх.

«Сейчас можно просто наслаждаться игрой Максима Глушенкова . Я считаю Глушенкова одним из лучших футболистов в России. Факт в том, что это лидер «Зенита».

Если это дальше продолжится, то футбольные болельщики будут наслаждаться его голами.

Осталось только научиться праздновать мячи нормально», – сказал бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов .